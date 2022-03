La primavera è sempre un periodo di cambiamento, ma questo non sarà positivo per tutti i segni dello zodiaco. Infatti, ce ne sono diversi che non godono dei favori dei pianeti e che dovrebbero quindi prepararsi ad un mese impegnativo. Per questo, la cosa migliore sarebbe proteggersi con pietre e cristalli affini a quei segni a cui la dea bendata ha voltato le spalle per un po’.

Amore e lavoro ricchi di difficoltà per il segno più stoico dello zodiaco

I pianeti continuano la loro danza e stavolta portano grande difficoltà ad un segno che, fortunatamente, sa come affrontarle. Si tratta del Toro, osteggiato da Urano soprattutto dalla seconda metà di marzo. Questo segno riuscirà infatti a mantenere la sua caratteristica stabilità mentale ed emotiva, che si rispecchierà anche nel portafoglio. In amore però sembra andare tutto storto, anche nelle coppie più rodate. Anche il lavoro è sempre più faticoso e il Toro comincia a sentire una certa insofferenza.

Per portare un po’ di sereno in questo quadro altrimenti piuttosto deprimente, possiamo ricorrere a un aiuto. Questo arriva con delle pietre caratterizzate per il loro colore verde speranza. In questo periodo, il Toro potrebbe trovare dei portafortuna nella giada verde, simbolo di ricchezza, nella tormalina verde e nella avventurina verde.

Vergine e questi altri 2 segni zodiacali dovrebbero tenersi strette queste pietre portafortuna per affrontare le difficoltà in arrivo

In questo periodo alla Vergine non gliene andrà bene una, colpa di Nettuno in opposizione. A complicare le cose arrivano anche Giove e il Sole, che guardano alla Vergine con sfavore. Nonostante tutto, in amore le cose andranno piuttosto bene, ma il lavoro non lascia tregua. I suoi compiti infatti diventeranno sempre più impegnativi causando un certo stress. Forse è anche questo che porta la Vergine ad impuntarsi sui più piccoli sintomi che possono farle pensare a una malattia. Meglio ritrovare la stabilità aiutandosi con lo Zaffiro, simbolo di resilienza e portatore di pace e tranquillità. Non sono da sottovalutare poi l’influsso della corniola e dell’ametista, che in cristalloterapia portano serenità e allontanano gli influssi negativi.

L’ultimo segno che avrà bisogno di un po’ di fortuna a inizio primavera è il Leone. Infatti, Venere e Marte gli hanno voltato le spalle, portando conflitto e frustrazione sul lavoro. Anche la salute potrebbe risentirne, ma fortunatamente potrà avere una base solida in amore. Gli investimenti poi andranno bene, soprattutto se il Leone si terrà stretto il diamante, pietra che purifica e dona grandi energie. Anche l’ambra ci fa sentire più potenti, essendo legata al fuoco. Invece, per aumentare attenzione e acume potrebbe aiutare il quarzo citrino.

Ecco quindi svelati i cristalli e le gemme portafortuna per la Vergine e questi altri 2 segni zodiacali.

Approfondimento

Nel 2022 saranno queste le combinazioni di segni che andranno d’accordo sia in amore che in amicizia