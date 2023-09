Veramente ha questo incredibile costo andare in Mongolia 2 settimane sulle orme di Papa Francesco?

Scopri cosa vedere in Mongolia e quanto costa un viaggio di due settimane. Ecco come e quando andare nella terra battuta dal vento della steppa seguendo le orme di Papa Francesco. Veramente ha questo incredibile costo andare in Mongolia.

Se stai cercando un’esperienza di viaggio unica, la Mongolia è la destinazione perfetta per te. Questo Paese asiatico offre una combinazione di bellezze naturali, cultura e tradizioni che non troverai in nessun altro posto al mondo. Qualche settimana fa il Papa ha visitato la Mongolia per il suo viaggio apostolico e la televisione ha mostrato paesaggi unici ed affascinanti. Vale la pena visitare la Mongolia, per molte ragioni, anche perché un viaggio di 2 settimane potrebbe costare meno di quello che pensi.

Cosa vedere tra deserti e distese di steppa

La Mongolia è famosa per le sue immense distese di steppa e i deserti dai colori mozzafiato. Tra i luoghi da non perdere c’è Bayanzag-Flaming Cliffs, un deserto roccioso dove sono stati ritrovati fossili di velociraptor e uova di dinosauro. Un’altra zona imperdibile è Baga Gazryn Chuluu, un’area suggestiva piena di animali e natura dai colori variopinti. Se vuoi esplorare il deserto del Gobi, non perderti le enormi dune del Great Sand Dunes.

La città di Ulan Bator, la capitale della Mongolia, merita sicuramente una visita approfondita. Da non perdere la piazza centrale, chiamata Gengis Khan o Sukhbaatar, che accoglie le statue dei leader mongoli. Un posto davvero interessante è il Palazzo Culturale che sfoggia il tipico stile sovietico. Altro luogo da visitare è il Museo Nazionale che ripercorre il patrimonio storico-culturale del Paese.

Veramente ha questo incredibile costo un viaggio in Mongolia di 2 settimane?

Un viaggio di due settimane in Mongolia con partenza dall’Italia, potrebbero costare meno di quello che si pensi. Abbiamo fatto una simulazione su una delle tante piattaforme sul web dedicate ai viaggi. Abbiamo immaginato un viaggio di due persone per 15 giorni. Il periodo scelto è la seconda metà di ottobre, uno dei mesi consigliati per visitare il Paese.

Al momento della stesura di questo articolo c’era una offerta di un volo andata e ritorno, con pernottamento in hotel 4 stelle nella capitale, a 1.100 euro circa a persona. Ma si potrebbe anche spendere meno prendendo in affitto un appartamento nel centro di Ulan Bator. In questo caso viaggio più permanenza sarebbero costati circa 820 euro a persona. Quanto due settimane a Rimini, ma non in alta stagione.

Quando andare in zona

Veramente ha questo incredibile costo andare in Mongolia? Effettivamente dormire e mangiare nel Paese costa veramente poco. Lo stesso vale per altri Paesi cosiddetti periferici, dove molti sognano di andare, come, per esempio, Cuba. Il periodo migliore per visitare la Mongolia va da giugno ad ottobre. Nonostante le piogge, l’estate rimane la stagione ideale per godersi i territori sconfinati di questa terra battuta dal vento della steppa.