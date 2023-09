Ecco quanto costa vivere in un’isola considerata da molti un paradiso caraibico. Ma lo è veramente?

Molti italiani sognano di trasferirsi lontano dall’Italia, magari in un paese tropicale con spiagge bianche, mare color smeraldo e palme a vista d’occhio. Ma quali sono i pro e i contro di vivere su di un’isola caraibica, quanto costa realmente e come fare il grande passo?

Chi non ha mai sognato andare a vivere in un paese di mare con clima mite tutto l’anno, magari dopo una breve vacanza nel luogo? Molti italiani hanno questo desiderio e alcuni lo hanno già realizzato, trasferendosi in luoghi esotici come Cuba. Ma andare a vivere sull’isola dei Caraibi è davvero conveniente? Quali sono le difficoltà e le opportunità di vivere in questo Paese, con una cultura, una storia e una società profondamente diverse dalle nostre?

Vivere a Cuba tra paradiso e povertà

Cuba è un Paese ricco di fascino, storia e natura. L’isola offre paesaggi mozzafiato, spiagge bianche, acque cristalline, montagne verdi e città coloniali. In genere gli abitanti sono ospitali, cordiali e solidali, sempre pronti a condividere un sorriso o una chiacchierata. Inoltre, Cuba vanta un sistema sanitario ed educativo gratuiti e di alto livello, che garantiscono salute e istruzione a tutti i cittadini.

Tuttavia, c’è una bella differenza tra fare il turista a Cuba per qualche mese o viverci definitivamente. Risiedere a Cuba comporta delle sfide, dei sacrifici e un forte spirito di adattamento. Il Paese è sottoposto a un regime monopartitico che limita le libertà individuali e collettive. L’economia è stagnante e dipendente dalle importazioni. La scarsità di beni di consumo, la burocrazia, le infrastrutture obsolete rendono difficile la vita quotidiana.

Ecco quanto costa vivere a Cuba

Il costo della vita a Cuba dipende molto dal tipo di moneta che si usa. Infatti, il Paese ha due valute ufficiali: il peso cubano (CUP) e il peso convertibile (CUC). Il primo è usato dai cubani per acquistare i prodotti di prima necessità, come il cibo, l’acqua, l’elettricità e il trasporto pubblico. Il secondo è usato dai turisti e dai residenti stranieri per acquistare i beni e i servizi, come l’affitto, i ristoranti, i taxi e i prodotti importati.

Per avere un’idea del costo della vita a Cuba, ecco alcuni esempi di prezzi medi in euro. L’affitto mensile di un appartamento di una camera da letto in centro città costa circa 400 euro. Un appartamento in locazione con 3 camere da letto in centro città potrebbe costare anche 1.300 euro. Acquistare un appartamento costa attorno ai 400 euro al metro quadro. Sempre che lo si riesca a comprare.

Mangiare costa relativamente poco. Un pasto in un ristorante economico varia da 4 a 13 euro. Ma una bottiglia d’acqua costa mediamente 1,5 euro al litro, un litro di latte attorno ai 3 euro. Banane e arance attorno a 1 euro al chilo ma 1 kg di mele arriva a costare 7 euro. Il pollo costa attorno ai 6 euro al kg.

Per chi vuole andare a vivere in questa isola ecco alcuni preziosissimi consigli

Ecco quanto costa vivere a Cuba, ma la qualità della vita cambia molto a seconda delle zone. In quelle turistiche chi ha soldi può fare una vita simile a quella in Europa. Ma se ci si sposta nell’interno e a sud del Paese la qualità della vita peggiora e a volte anche trovare beni di prima necessità potrebbe essere difficile.

Andare a vivere a Cuba è una scelta che richiede molta preparazione e determinazione. Prima di tutto, bisogna avere un motivo valido per ottenere un visto di residenza temporanea o permanente. Inoltre, bisogna avere una fonte di reddito sicura e adeguata al costo della vita. Infatti, i salari locali sono molto bassi e le opportunità di lavoro per gli stranieri sono limitate. Il modo migliore per vivere a Cuba è avere una rendita estera o lavorare online per clienti internazionali.

Il consiglio più importante è quello di visitare Cuba prima di trasferirsi, per conoscere il Paese e la sua gente. Il periodo ideale è di tre mesi, in cui si può vivere come un residente e non come un turista. In questo modo, si potrà capire se Cuba è davvero il paese dei propri sogni o solo un luogo per una bella vacanza.