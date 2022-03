Venere entra in Acquario ma questi 3 segni zodiacali a marzo navigano nell’incertezza e nel dubbio soprattutto per soldi e progetti futuri

Il sommo poeta Dante Alighieri diceva che “l’amor move il sol e l’altre stelle”. Facile dirlo dalla cima del Paradiso. Lassù il clima è buono e tutto sembra fatto di armonia e felicità. Certo, Dante era un degno rappresentante dei Gemelli. Intellettuale e sognatore, anche se con un sottile e pratico senso delle cose. Se fosse con noi a leggere l’oroscopo di marzo e il moto delle sfere celesti, sarebbe piuttosto allegro. I segni d’aria, infatti, festeggiano. E ne hanno ottime ragioni. La Luna nuova e Venere che brilla forte daranno un senso di amore libero e spensierato. Forse ben più dell’amor cortese di cui cantava il poeta.

Si è un po’ meno così tanto ottimisti quando si inizia una nuova settimana in Purgatorio. La mente là sembra offuscata e agitata e i problemi ci circondano. Questo è vero specialmente per alcuni. Infatti Venere entra in Acquario ma questi 3 segni non sembrano ancora il ritratto della serenità.

Potrebbe essere solo questione di tempo

I nati sotto il segno del Toro hanno bisogno di regole fisse e di certezze. Progettano in maniera costante e talvolta minuziosa. La libertà per loro è ovviamente un dono importante, ma con un certo metodo. Per come la vedono loro, persino l’anarchia dovrebbe avere un paio di regole. Così, quando suona la seconda campanella dell’intervallo, sanno apprezzare la linearità portata dall’ordine che ritorna. La ventata d’amore libero e spensierato non sembrerebbe fare per loro. Forse meglio darsi delle regole precise per continuare a giocare.

Non tutti festeggiano marzo come possono legittimamente fare i segni d’acqua. Gli Scorpione si sentono decisamente in una fase di passaggio. Hanno spesso nella vita l’idea di trovarsi di fronte a un bivio in un progetto o idea che reputano importante. Anche quando si trovano nella savana e l’incrocio più prossimo è a molte miglia di distanza. Ma quello che conta è l’umore. Ed il loro è nuvoloso. Ancora qualche giorno di attesa per decidere se danzare sotto la pioggia o continuare a vedere la vita in maniera teatrale. Se l’incertezza riguarda il lavoro o l’amore, è bene ricordare che quando si chiude una porta si apre un portone. Ma occhio a non aprire portelloni d’emergenza negli aerei che già sono in moto.

Venere entra in Acquario ma questi 3 segni zodiacali a marzo navigano nell’incertezza e nel dubbio soprattutto per soldi e progetti futuri

Il Capricorno è diffidente quando arriva la primavera. Tutta questa luce di Venere in un segno d’aria li lascia spiazzati. Non capiscono dove sia la fregatura. Forse la gelata improvvisa che ghiaccia le radici del raccolto è dietro l’angolo. O magari ai fiori seguiranno le allergie. Per non parlare che con il ritorno dell’ora legale si dormirà un’ora in meno. Meglio allora non guardare il dito, ma puntare alla Luna. E il novilunio di questi giorni potrà portare ad allineamenti più favorevoli. Proviamo ad avere fiducia nei nuovi progetti, se i semi sono buoni potranno portare varie soddisfazioni economiche in più.