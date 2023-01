Vedere Roma a 0 €: questi 2 luoghi panoramici puoi goderteli senza spendere un solo euro

Come scoprire le bellezze della Capitale visitando questi luoghi magici e misteriosi, che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita.

Roma è una delle città più belle d’Italia e del Mondo. È un vero e proprio museo a cielo aperto, ricco di storia, arte e bellezza, in tutti i sensi.

Monumenti, musei, chiese, piazze immense e molto altro ancora è ciò che ci aspetta quando camminiamo per le strade di questa città. È soprattutto per questo che, praticamente ogni giorno, Roma è oltremodo piena di turisti provenienti da ogni parte del globo.

Non esiste primavera o estate per questa città, colma di visitatori curiosi di conoscenza 365 giorni l’anno. Per quanto riguarda il costo della vita, c’è un distinguo importante da fare quando di parla di Roma.

La capitale d’Italia, infatti, offre tantissime tariffe vantaggiosissime, soprattutto sul piano della gastronomia. In ogni angolo della città, infatti, sono presenti osterie e ristoranti di ogni tipo, dai più eleganti a quelli più rustici e caserecci, adatti a tutti i palati.

Trascorrere qualche giorno in città spendendo poco è facile, ma lo è altrettanto incappare in qualche fregatura. Non tutti lo sanno, però, ma esistono alcuni luoghi, a Roma, che potremo vedere in modo completamente gratuito. Ecco insieme di quali punti d’interesse stiamo parlando.

Vedere Roma a 0 €: ecco dove recarsi per vedere angoli magici della Capitale

Quando si va a Roma, si pensa subito a dove mangiare una buona amatriciana, una squisita gricia o un’imperdibile carbonara.

Nella Città Eterna, però, il cibo è solo uno dei tanti punti forti che attirano ogni anno milioni di turisti. Quando si va in vacanza, si sa, molte persone calcolano il budget molto meticolosamente.

Questo è un ottimo modo per risparmiare, così come lo è scegliere la soluzione più economica per risparmiare sul tragitto.

Come acculturarsi senza pagare un euro

Un altro modo per risparmiare soldi e godersi la storia della città al meglio è scoprire quali luoghi sono visitabili gratuitamente.

Il primo, uno dei monumenti più importanti in assoluto, è il Pantheon. Chi non c’è mai andato dovrebbe recuperare immediatamente, perché questo è uno di quei luoghi di cui non ci si scorderà mai.

È uno degli edifici che testimoniano maggiormente la grandezza dell’Antica Roma, ed è situato nel Rione Pigna, proprio nel cuore del centro storico. Questo edificio è tra i meglio conservati dell’antichità, e conserva ancora oggi il suo pavimento originale in marmo.

La particolarità più importante, però, è sicuramente l’oculus presente sul suo soffitto, l’unica fonte di luce. Da qui penetra un fascio di luce che rende tutto incredibilmente magico e misterioso. L’accesso al Pantheon è sempre gratuito.

San Pietro visto dall’incredibile buco della serratura

Un posto nascosto che ci regalerà una vista magnifica è sicuramente il buco della serratura dell’Ordine di Malta. Non tutti lo conoscono, poiché è un luogo quasi segreto, situato sul Colle Aventino, in zona Circo Massimo. Il momento perfetto per giungere in questo posto è sicuramente al calar della sera, e da qui si staglierà davanti a noi un panorama davvero unico, con protagonista il Cupolone di San Pietro. Vedere Roma a 0 €, quindi, è davvero possibile, conoscendo i posti giusti. Non ci resta che scoprirli per assaporare ogni lato nascosto di questa città unica.