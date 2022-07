Quando è il momento di scegliere la vacanza molti si orientano per il mare e altri per la montagna. Tra le Alpi e gli Appennini e la lunga costa che circonda la nostra penisola, le possibilità sono tante.

Certamente, chi va in questi luoghi assolati, deve fare molta attenzione all’abbronzatura. Non bisogna mai sottovalutare il rischio di qualche irritazione o scottatura della pelle. Sono soprattutto i raggi ultravioletti che potrebbero regalarci tutto questo. Prima che sulla nostra pelle compaiano eritemi solari e scottature, sarebbe meglio proteggerla. Non c’è niente di meglio che una buona crema solare contro i raggi ultravioletti. In questo modo le nostre vacanze potrebbero cominciare tranquillamente.

Ma dove andare in vacanza su spiagge bianchissime e scoprire nello stesso tempo qualche pezzo bello della nostra Italia? Alcuni posti sono molto noti. Per chi ama le spiagge e il mare, la Riviera romagnola offre tante possibilità. Si incontrano molte persone e le serate passano allegre. Se poi si cercasse un mare cristallino allora la Sardegna sarebbe quasi una tappa obbligata. Sono diverse le spiagge che raccolgono molti turisti ogni anno.

Se fossimo in cerca di spiagge tranquille e acque pulite, allora la Calabria potrebbe essere una buona scelta. Questa regione d’Italia affascina sempre i turisti. È una delle zone dove ancora la natura è incontaminata. Che si tratti delle montagne silane o dell’Aspromonte, una passeggiata fra questi boschi non lascia indifferenti. Senza parlare poi delle spiagge. Sia sulla costa tirrenica che su quella ionica, non hanno nulla da invidiare a quelle più famose dei tropici.

Vacanze su spiagge bianchissime a perdita d’occhio non ai tropici ma nella Calabria profumata di gelsomino

Anche i paesi sono molto caratteristici, arroccati e nascosti. Fra questi ne spicca uno, per la sua varietà architettonica e la sua posizione vicino al mare. Il borgo di Gerace è costruito su una rocca di fossili marini, segno che, un tempo, lì c’era il mare. In effetti deve essersi semplicemente ritirato, poiché lo si trova a pochi chilometri dal paese.

Proprio di fronte a Gerace, troviamo uno dei pezzi di coste italiane più belli. È una lingua interminabile di spiagge bianchissime e di mare cristallino. A tutti è nota come la Costa dei gelsomini. Si snoda da Riace a Locri, in provincia di Reggio Calabria, per circa 90 Km. Anticamente veniva coltivato il fiore, ancora presente tra Punta Stilo e Palizzi. Da cui il nome di Costa o Riviera dei Gelsomini.

In questa zona incontaminata dello Ionio, le tartarughe marine hanno scelto di nidificare. Oltre godere di un mare stupendo, è possibile visitare siti di notevole interesse archeologico. Tra questi gli scavi di Monasterace, l’antica Kaulon. Ma si può gustare un’ottima cucina locale.

Le località di mare più note sono Siderno, Marina di Gioiosa Ionica, Roccella Ionica, Caulonia, Locri, Bovalino, Ardore, Bianco e Brancaleone. Una vacanza in questi posti sarà certamente da ricordare.

