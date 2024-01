Vacanze invernali low cost? Stupirà sapere quanto si spende per queste 3 splendide località a un passo dall’Italia

In inverno non è necessario rinunciare alle vacanze. Ecco 3 mete low cost per chi vuole godersi il sole e il mare, o scoprire nuove culture e città.

L’inverno è il periodo ideale per chi desidera trascorrere una vacanza low cost. I prezzi dei voli, degli hotel e delle attività sono infatti più bassi rispetto al periodo estivo. Inoltre i servizi sono meno affollati e quindi c’è maggiore attenzione al cliente. E allora per te che vuoi partire per una vacanza in inverno ecco 3 mete low cost anche per chi ama il sole e il mare. Abbiamo simulato per ogni destinazione un viaggio di 6 notti a febbraio per due persone. Stupirà scoprire quanto si spende

Vacanze invernali low cost? Se ami il sole allora vai in Algarve

L’Algarve è una regione del sud del Portogallo caratterizzata da un clima mite anche in inverno. Le temperature medie variano dai 15 ai 20 gradi, e il sole splende per gran parte della giornata. L’Algarve offre spiagge bellissime, acque cristalline e una ricca offerta di attività per il tempo libero. Tra le località più famose ci sono Faro, Albufeira e Lagos.

Al momento della scrittura dell’articolo era in offerta un pacchetto di 6 notti dal 19 al 25 febbraio, ad Albufeira. Volo da Roma più hotel 4 stelle con piscina a 500 metri dal mare, in mezza pensione, a 485 euro a persona

Se cerchi il caldo e il fascino di un’altra cultura allora vai a Marrakech

Marrakech è una città affascinante, ricca di storia e cultura. Situata ai piedi dell’Atlante, è un luogo ideale per chi desidera immergersi in un’atmosfera esotica. In inverno, le temperature a Marrakech sono miti, con medie di circa 15 gradi. La città è meno affollata rispetto al periodo estivo, e offre una varietà di attività per il tempo libero, tra cui shopping, visite culturali e cene nei ristoranti tipici.

Dal 3 al 10 febbraio era in offerta un pacchetto volo più hotel 4 stelle a soli 374 euro. Il prezzo comprende 6 notti, in mezza pensione e volo andata e ritorno da Milano.

Chi cerca il fascino dell’Europa continentale allora può scegliere Budapest

Budapest è una capitale ricca di storia e cultura, situata sulle rive del Danubio. Ex capitale dell’impero asburgico, oggi la città è ricca di storia. Ma offre anche una varietà di attrazioni. In inverno, le temperature a Budapest sono fredde, con medie di circa 0 gradi. Tuttavia, la città è meno affollata rispetto al periodo estivo, e offre una varietà di attività per il tempo libero. Immancabile una visita alle terme per cui la città è famosa. Abbiamo trovato un’offerta di sette notti in albergo 4 stelle nel centro della città, con colazione. Il costo di 320 euro a persona compreso volo andata e ritorno da Milano.

E se vogliamo stare in Italia?

Queste sono solo 3 soluzioni per chi vuole fare vacanze invernali low cost ad un passo dall’Italia. Ma se non vogliamo uscire dai nostri confini? Non è difficile trovare nel nostro Paese una località con temperature miti anche d’inverno.