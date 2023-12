Altro che Portogallo o Canarie, ecco dove andare a vivere al caldo facendo una bella vita senza uscire dall’Italia

Una città italiana potrebbe essere la scelta giusta per godersi la pensione nel nostro Paese. Per ricominciare una nuova vita o per godersi la pensione ci sono molte ragioni per rimanere in Italia, specialmente in una città del Sud.

Per cambiare vita, magari per godersi la pensione, molti negli ultimi anni hanno lasciato l’Italia. Canarie e Portogallo sono due delle mete più ambite. Queste due località sono scelte per il clima mite in inverno e per il costo della vita ridotto rispetto a molte delle città italiane. Ma siamo sicuri che questa sia la scelta migliore? Eppure anche la nostra bellissima Italia offre località che nulla hanno da invidiare al Portogallo o alle isole Canarie. Una città del Sud in particolare offre tutto quello che può attirare chi desidera cambiare vita e cerca una località di mare, un costo della vita ridotto e un clima mite. Scopriamo di quale località stiamo parlando

Altro che Portogallo o Canarie, questa città offre molto di più

Il nostro Sud è meraviglioso anche se, purtroppo, poco valorizzato. La Sicilia potrebbe essere la nostra California e Siracusa potrebbe essere la nostra San Francisco. Una città ideale dove ricominciare una nuova vita o godersi gli anni della pensione. Infatti, Siracusa offre una qualità della vita elevata a costi accessibili.

La città è stata una delle città più importanti della Magna Grecia. La città vecchia di Siracusa è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO ed è ricca di monumenti storici e culturali, tra cui il Teatro Greco, l’Orecchio di Dionisio e il Duomo di Siracusa. Inoltre, Siracusa è famosa per la sua cucina locale, che include piatti come la pasta alla norma e la caponata.

Un clima mite d’inverno e case a buon prezzo

La Sicilia gode di un clima mediterraneo con temperature miti tutto l’anno, in particolare, Siracusa. Secondo il sito Meteo.it la temperatura nei mesi più freddi, quelli invernali, varia tra 5 gradi di minima e 16 gradi di massima. Un clima certamente non freddo d’inverno, che permette anche di risparmiare molto sulle bollette per riscaldare la casa.

E a proposito di casa, i prezzi del mercato immobiliare sono decisamente molto meno cari che in molte città italiane. Secondo il portale Immobiliare.it il prezzo medio al metro quadro nella città siciliana è di 1.200 euro. I prezzi variano tra 900 euro e 2.200 euro. Gli affitti invece hanno un prezzo medio di circa 9 euro al metro quadro al mese. Il range varia tra 4,5 euro e 13,5 euro al mese a seconda della tipologia dell’immobile e della zona.

In sintesi, altro che Portogallo o Canarie, Siracusa offre una combinazione unica di storia, cultura, cibo e clima mite tutto l’anno. I prezzi degli appartamenti sono inferiori alla media del mercato italiano. Costi molto diversi da quelli degli appartamenti nelle tre città italiane considerate al top della qualità della vita.