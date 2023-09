Vacanze in Spa e centri benessere lussuosi per Miriam Leone e Luca Argentero. Non paghi niente in queste 5 terme italiane

Rigenerare mente e corpo trascorrendo momenti di relax in meravigliosi centri benessere lussuosi, come hanno fatto 2 famosi attori italiani. Ma dove andare gratis alle terme per rilassarsi?Vacanze in Spa gratis? Ecco dove.

Chi non vorrebbe trascorrere qualche giorno in un bellissimo centro benessere di lusso e concedersi momenti di completo relax? Per fare una vacanza, anche breve, in un luogo raffinato ed esclusivo, all’insegna della comodità, andare in un wellness resort potrebbe essere l’ideale. In Italia sono tantissime le strutture che offrono diversi comfort e servizi dedicati al benessere, molte circondate da uno scenario unico e affascinante. Luoghi che hanno attratto anche personaggi famosi, che hanno scelto alcune location per rilassarsi e rigenerarsi.

Il Forte Village Resort ha ospitato la splendida Miriam Leone, un posto incantevole a Santa Margherita di Pula, che propone anche Spa private e talassoterapia. Prezzi non proprio economici, chiaramente si tratta di strutture di alto livello, come quello esclusivo scelto da Luca Argentero. Il Lefay Resort & Spa Dolomiti è immerso in un meraviglioso paesaggio alpino e propone diversi percorsi di benessere, un tempio dove rigenerarsi.

Vacanze in Spa e centri benessere lussuosi per Miriam Leone, ecco dove andare senza spendere 1euro

Invece di una giornata di benessere in eccezionali location di lusso, per risparmiare potremmo andare in una delle tantissime terme italiane del tutto gratuite. Le vasche, o la pozza, di Leonardo sono terme libere e si trovano in Lombardia, circondati dalla natura incontaminata. Le vasche non sono molto lontane dal passo dello Stelvio, superando Bormio bisogna percorrere un breve sentiero a piedi che costeggia il torrente.

Panorama da sogno in Toscana nelle piscine termali a Bagni di San Filippo il Fosso Bianco, dove l’acqua naturale ha diverse proprietà benefiche. L’acqua è talmente calda che potremmo immergerci in autunno e inverno e ammirare il contrasto tra le rocce bianche e gli alberi verdi circostanti. Tra le più belle sono le antiche e rinomate terme libere Cascate del Mulino a Saturnia. L’acqua sulfurea delle cascatelle è a circa 37 gradi e scorga nelle vasche dislocate in più livelli, solitamente, però è piuttosto frequentata.

Altre 2 località

Potremo prima visitare il grazioso borgo medievale di San Casciano dei Bagni e poi rilassarci nelle acque calde termali gratuite, senza spendere 1 euro. Le piscine sarebbero quelle costruite dai romani ed è facilmente raggiungibile, il posteggio si trova a poca distanza dalle piscine. Un vero paradiso è in Calabria, La Grotta della Ninfe, dove le acque termali sono incorniciate da un canyon, un luogo di benessere e salute a pochi passi da Cerchiara.