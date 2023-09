Ecco quanto costa fare questi 2 viaggi a settembre in Sicilia o Valle d’Aosta

I viaggi di settembre sono i migliori, meno gente e più tranquillità. Questi due meravigliosi posti ne sono un perfetto esempio.

Settembre è arrivato e in tanti partiranno per le agognate ferie. Chi predilige questo mese a quello di agosto lo fa, in modo particolare, per i costi inferiori e soprattutto, per evitare la folla. Il mese di settembre è infatti ancora caldo ed è perfetto per partire alla scoperta di luoghi meravigliosi in Italia, come all’estero. Ma dove andare a settembre? Tra le mete più gettonate troviamo la Sicilia. Oggi si tratterà dell’isola di Favignana e per accontentare coloro che amano la montagna, si andrà alla scoperta di Graneis, piccola cittadina in Valle d’Aosta. Oltre a ció si cercherà anche di capire quali potrebbero essere i costi da sostenere per questi genere di viaggi.

Ecco quanto costa fare questi 2 viaggi a settembre

Favignana è una famosissima isola delle Egadi, in Sicilia. La sua fama è stata accresciuta dalla pubblicazione dei romanzi “Leoni di Sicilia” della scrittrice Stefanja. In questi romanzi viene descritta la splendida giornata di Favignana e molti leggendo ci sono innamorati di questo luogo. Una delle attrazioni principali dell’isola è senza ombra di dubbio il mare. Acque cristalline e spiagge paradisiache fanno da cornice per ricreare un vero e proprio paesaggio da cartolina. Sull’isola ci si potrá spostare in bicicletta a circa 5 euro al giorno oppure in scooter a circa 20 euro al giorno. Per chi desidera risparmiare poi, perfetto il trasporto pubblico. Per pernottare a Favignana si spenderà dai 450 euro in su per due persone. Si potrà raggiungere con traghetto o aliscafo da Trapani spendendo circa una ventina di euro.

Graines

Graines, invece, è meno conosciuta rispetto all’isola di Favignana ma davvero ricca di fascino. Si sta scrivendo di un piccolo paese della Valle d’Aosta che sorge ai piedi del Monte Rosa. Graines è una frazione diventata famosa nell’ultimo periodo proprio perché qui è ambientato il famosissimo libro di Paolo Cognetti “Le otto montagne”. Sicuramente un luogo perfetto per gli amanti della montagna. Da qui, infatti, partono moltissimi sentieri per escursionisti. Si trova nella bassa Val d’Ayas nei pressi di Brusson. Molto famoso il suo antico castello che sorge proprio su una rupe. Raggiungere Graines è davvero semplice in automobile, si trova a circa 6 km da Brusson. Si consiglia di pernottare a Brusson dove si potrà dormire per una settimana a partire da 300 euro.

