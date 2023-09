Vacanze in Calabria, questo affascinante borgo regala un soggiorno gratuito di una settimana: ecco a chi

Ti piacerebbe soggiornare una settimana gratis in un borgo della Calabria ricco di fascino? Ecco allora la singolare iniziativa di cui approfittare.

Non sei ancora andato in ferie o vuoi fare un’altra piccola vacanza? Sono tanti gli italiani che hanno scelto settembre per le loro ferie. In tanti sono spinti dal desiderio di evitare calca e afa ma molti lo fanno per approfittare della bassa stagione e dei prezzi più convenienti. Ci sarebbe tuttavia il modo di fare un soggiorno completamente gratis. Vacanze in Calabria, questo affascinante borgo ti offre un’opportunità da cogliere al volo.

Vitto e alloggio in cambio di piccole prestazioni

L’affascinante borgo autore dell’iniziativa è Castelsilano, al confine tra la provincia di Cosenza e quella di Crotone. È situato a 960 metri di altitudine, in posizione equidistante dalle località marine di Crotone e Strongoli e dalle piste da sci di Lorica e Camigliatello che si raggiungono entrambe in venti minuti, secondo quanto si legge su un annuncio postato su facebook. Nello stesso annuncio Castelsilano offe vitto e alloggio gratuito per una settimana a artigiani, ambulanti e mercanti in cambio di piccole prestazioni a favore dei residenti. In particolare sono richiesti idraulici, elettricisti, falegnami, fornai, calzolai ma anche semplicemente chi è in grado di fare piccoli lavori di manutenzione in casa.

L’intento degli amministratori del borgo è quello di portare più persone a conoscere la zona ed apprezzarla per poi decidere magari di rimanerci a lavorare. Si ridarebbe in questo modo vitalità al centro storico con la riapertura di negozi e botteghe artigiane. D’altro canto, per chi accetta di andare, questo potrebbe essere un modo insolito e particolarmente stimolante di fare vacanza entrando a far parte sia pure per un periodo limitato di una comunità accogliente. E senza spendere nemmeno un euro. In un posto, inoltre, che merita sicuramente di essere conosciuto.

Castelsilano permette di ammirare il mare dall’alto e di raggiungerlo quando si ha voglia e, con la stessa facilità, di accedere ai boschi della Sila. Permette di percorrere le strette vie del centro storico per ammirare i 70 murales del Museo all’aperto. E di apprezzare una tradizione culinaria unica nel suo genere e in particolare la cropa, un antico pane prodotto con tecniche di panificazione artigianali.

Dove cercare l’annuncio

Chi vuole approfittare di questo singolare modo di fare vacanza deve cercare il profilo facebook Comodato d’uso case e terreni in Italia. All’interno troverà un post del 27 luglio 2023 di Arcalabria Cosenza, l’associazione con cui mettersi in contatto.

E chi non ha abilità manuali? Pare ci sia accoglienza a basso costo anche per loro. In un precedente post di Arcalabria Cosenza datato 1 luglio l’invito a soggiornare nel borgo era rivolto a tutti dietro il pagamento di una cifra davvero esigua, 100 euro al mese. Inoltre un altro post dell’associazione messo in rete in data 1 settembre rinnova l’invito a fare una vacanza nel borgo, breve o lunga. Si promettono prezzi bassi e una calda accoglienza.

