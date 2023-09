Risparmia sulla colazione con questi dolci da fare con pochi ingredienti economici anche senza cottura 

Colazione e merenda con più gusto con questi preparati facili e velocissimi per evitare spese superflue e riciclare frutta troppo matura o biscotti secchi.

A breve ricomincerà la solita routine tra scuola e lavoro ed è quindi molto importante fare scorta di energia per partire con il piede giusto.

E quale migliore modo per farlo se non con una buona colazione?

Molti la saltano e questo fa risparmiare tempo e soldi, ma non è un buon investimento per il corretto funzionamento del metabolismo.

Meglio quindi ritagliarsi un pizzico di tempo al mattino per mettere qualcosa sotto i denti. Sì, ma cosa?

Un po’ come accade con altri prodotti, anche il costo di merendine e similari ha chiaramente subito un aumento e questo incide sulla spesa.

Oltre a questo, spesso finisci comunque per accumulare biscotti o farina e dimenticarli fino a data di scadenza inoltrata.

Insomma, in entrambi i casi c’è uno spreco di soldi che si potrebbe evitare.

Come? Risparmia sulla colazione con questi dolci da fare con pochi ingredienti sempre presenti in dispensa: in alcuni casi, non devi nemmeno accendere il forno.

Gusto e semplicità

Soprattutto chi non ama cucinare si starà già allarmando all’idea di dover mettere le mani in pasta.

In realtà, quelle che proponiamo di seguito sono ricette talmente facili che non solo fanno risparmiare denaro, ma anche tempo.

Pochissimi ingredienti e minimo consumo di energia relativo a mixer, frullatori o forno: che dire, genuinità e convenienza vanno proprio a braccetto.

Non resta dunque che scoprire quali fantastici preparati puoi realizzare per dare tutto un altro gusto alla tua colazione.

Risparmia sulla colazione con questi dolci da fare con pochi ingredienti: sono velocissimi e ti fanno anche risparmiare in bolletta

Sapevi che per preparare una torta morbida e golosa potrebbero servirti anche solo due ingredienti che di solito hai sempre in casa?

Ti basta amalgamare 200 g del cioccolato che preferisci con 4 tuorli d’uovo e successivamente incorporare gli albumi montati.

Metti in forno a 170° C per 30 minuti e pregusta la colazione del giorno dopo.

Aumentiamo di pochissimo il carico di ingredienti e arriviamo a tre: mai provato la torta di latte e biscotti?

Occorrono 370 g di biscotti secchi, anche quelli dimenticati in dispensa, 370 g di latte intero e 16 g di lievito per dolci. Cottura? A 180° C per 20 minuti.

E a proposito di marmellata, che ne dici dei tartufini Sacher? Golose praline fatte con biscotti al cacao, marmellata di albicocche e cacao amaro.

Non c’è nemmeno da usare il forno, basta farle rassodare in frigorifero.

Stesso procedimento per i tartufini con banane mature, biscotti secchi e cocco grattugiato.

In alternativa, prova le crostatine senza cottura fatte con biscotti secchi sbriciolati, burro e marmellata.