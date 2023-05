Vacanza da sogno nelle 11 Bandiere Blu della Sicilia: ecco quali hanno conquistato Will Smith e Bobo Vieri

Dove trascorrere le vacanze al mare quest’estate? Ecco alcune mete Bandiera Blu della Sicilia, amate anche dai vip

Il riconoscimento della Bandiera Blu è un traguardo molto importante e di tutto rispetto per le località costiere che lo ricevono. Anche nel 2023, come tutti gli anni, si aggiorna la lista con nuove spiagge italiane.

La Liguria riconfermata la regione più premiata, mentre la Sicilia si aggiudica 11 Bandiere Blu, grazie a incredibili luoghi bagnati da acque limpide e cristalline. Se siamo alla ricerca di idee sulle prossime vacanze estive, e non abbiamo ancora deciso dove andare, potremo visitare queste perle siciliane straordinarie. Un altro motivo per trascorrere le ferie in queste località marittime è l’aspetto economico, visto che i costi di soggiorno in molti casi sono convenienti.

Vacanza da sogno nelle 11 Bandiere Blu della Sicilia: le località con il mare cristallino

In provincia di Messina troviamo Alì Terme, un piccolo comune sulla costa con sabbia o ciottoli e mare trasparente. Un luogo incantevole alle pendici dei monti Peloritani ricco di storia, attrazioni turistiche e culturali, rappresentate anche dagli stabilimenti termali. In zona potremo ammirare anche le splendide acque azzurro cielo di Roccalumera. Meta ideale per rilassarsi e trascorrere un’indimenticabile vacanza, da visitare assolutamente la Torre Saracena e il Parco Letterario Salvatore Quasimodo.

È composta da ciottoli piccoli la spiaggia di Furci Siculo con un mare trasparente stupendo, che non ha nulla da invidiare alle località oltreoceano. Si aggiudica il riconoscimento anche il lungomare di Santa Teresa di Riva, lungo diversi chilometri, con tantissime spiagge, anche libere e provviste di servizi come docce e bagni. Un’altra perla è Tusa, piccolo borgo raccolto e meta turistica molto apprezzata per le acque limpide. In provincia di Agrigento potremmo organizzare un viaggio a Menfi. Luogo magico non solo per il mare ma per il meraviglioso paesaggio che ha come sfondo i vigneti. Nella costa sudorientale, in provincia di Ragusa, spiccano Modica, Pozzallo e Ispica, dove troviamo spiagge gettonate o più tranquille e isolate, tutte dorate e bellissime.

Le mete amate dai vip

Ad accorgersi della bellezza delle coste siciliane è stato anche Bobo Vieri che, insieme alla compagna, sono approdati a Marina di Ragusa pochi anni fa. In occasione della Bobo Summer Cup presented by DAZN, un torneo footvolley organizzato proprio dall’ex bomber, diversi volti noti hanno potuto apprezzare le meravigliose coste.

In diverse interviste ha affermato l’incredibile bellezza di questa località, che ha ammirato anche a bordo di uno yacht a vela. L’undicesima località ha conquistato l’attore hollywoodiano Will Smith e si tratta della fantastica isola di Lipari delle Eolie. Nel 2018 l’affascinante Will ha trascorso delle meravigliose vacanze insieme alla famiglia, tra immersioni e cene eoliane, documentandole sui suoi social. Non rimane che scegliere una vacanza da sogno nelle 11 Bandiere Blu della Sicilia, senza spendere cifre stellari.