Prima di partire per un viaggio di qualche giorno o per una vacanza più lunga, la preparazione della valigia è sempre un momento cruciale. Ovviamente, ogni persona ha il suo metodo. C’è chi la prepara giorni prima, chi all’ultimo, chi la organizza in modo meticoloso e chi frettolosamente.

Tutti però, qualunque sia la stagione o la destinazione, dovrebbero avere una lista delle cose indispensabili da portare a prescindere dal tipo di viaggio.

Dimenticarsi qualcosa di importante potrebbe causare perdite di tempo, denaro e, perché no, divertimento. Infatti, c’è un oggetto che sarebbe da mettere in valigia non perché salva nelle situazioni più critiche, ma perché sa renderle divertenti e magiche.

Tornato di moda dagli anni ’50, ecco l’oggetto che non può mancare assolutamente in valigia quando si viaggia

Se l’abbigliamento deve adattarsi al tipo di viaggio e cambia ogni volta, una cosa che rimane sempre uguale è l’abitudine a immortalare ogni momento. Ci si potrebbe fermare davanti a un panorama mozzafiato, magari quello che si ammira da una terrazza sospesa nel cuore della Toscana.

Oppure, si preferisce scattarsi un selfie o chiedere aiuto a un passante.

L’obiettivo è sempre lo stesso: immortalare quel momento magico e intrappolare il ricordo in una fotografia.

Un tempo si usavano le macchine fotografiche con il rullino, che poi si portava a sviluppare con emozione e impazienza. Poi si è passati a quelle digitali e infine al proprio cellulare.

Ma c’è una macchina fotografica che arriva dai decenni passati che è tornata di moda e sarebbe proprio il momento di usarla.

Mettiamo in valigia una meravigliosa macchina fotografica istantanea vintage

Tornato di moda dagli anni ’50, ecco l’oggetto da portare assolutamente nel prossimo viaggio: la macchina fotografica istantanea.

Anche se la prima uscì nel 1948, Polaroid e Kodak videro le loro fotocamere istantanee in mano a milioni di persone dagli anni ’50. Diventate ancora più popolari dagli anni Sessanta in poi, chi oggi ne possiede una originale potrebbe avere tra le mani un vero e proprio tesoro.

Col tempo, come abbiamo visto, altri tipi di macchine fotografiche le hanno sostituite, ma ora sono finalmente tornate di moda. Ancora più evoluta, la nuova fotografia istantanea è un magnifico mix di nostalgia e divertimento, grazie ai numerosi filtri da sperimentare.

È un ritorno vintage che tanti stanno amando, perché è un modo per toccare, prendere in mano e conservare il ricordo. Come si faceva in passato, una volta a casa si possono raccogliere le fotografie in un album o appenderle alla parete.

La macchina fotografica istantanea, per questo, è diventata un must have dei viaggi di oggi, unendo modernità e tradizione. Quindi, non può assolutamente mancare nella valigia del nostro prossimo viaggio, per immortalare la magia di ogni momento che potremo ricordare tenendolo tra le mani.

