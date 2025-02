Unicredit, dividendi da record? L’ammontare preliminare le previsioni per il 2025

Unicredit ha annunciato i risultati finanziari dell’ultimo trimestre e dell’esercizio relativo al 2024: è il 16° trimestre consecutivo in crescita. Ricavi e utile netto sono superiori alle aspettative. Ottime notizie per gli investitori, perché le cedole, forse, saranno più alte.

Ancora una banca protagonista delle grandi manovre finanziarie di quest’anno: Unicredit sorprende coi risultati relativi all’esercizio 2024 e annuncia previsioni di dividendi forse più congrui dal 2025.

Dividendi Unicredit 2025, quando viene staccata la cedola e a quanto ammonta

Indice dei contenuti Dividendi Unicredit 2025, quando viene staccata la cedola e a quanto ammonta

La banca guidata da Andrea Orcel segna un “record” sull’esercizio 2024: ricavi in aumento del 4,3% rispetto all’anno precedente, pari a 24,84 miliardi di euro; utile netto contabile di 9,7 miliardi, (+2%); utile netto escluse le dta a 9,3 miliardi (+8%). Arrivano alcune anticipazioni e previsioni anche per il 2025: ricavi netti per oltre 23 miliardi di euro, utile netto in linea con i risultati dell’anno precedente, e si stima un “corposo” aumento per i dividendi relativi al 2025.

Stando alle ultime previsioni, i dividendi 2025 relativi al 2024 dovrebbero assestarsi sui 2,4025 euro; tolto l’acconto di 0,9261 euro di novembre 2024 il saldo sarà di 1,4764 euro. Il dividendo per azione, come annunciato da Unicredit, “è stato calcolato al 10 febbraio 2025 sulla base della migliore stima del numero atteso di azioni ammesse al pagamento del dividendo“. Dunque, stando a questi dati, le cedole offrono un rendimento lordo del 3,13%. La cedola dovrebbe essere staccata il 22 aprile con pagamento al 24 aprile 2025.