Hai sbagliato a compilare un bonifico? Ecco la procedura per annullarlo in maniera semplice e sicura

Nel caso in cui siano stati commessi errori nell’elaborazione di un bonifico postale o bancario, è possibile rimediare senza incorrere in spiacevoli conseguenze. Esistono, infatti, degli strumenti che consentono di annullare l’operazione, a prescindere dalla circostanza che sia stata effettuata online oppure allo sportello.

Gli sbagli che possono essere compiuti dall’ordinante durante la transazione sono svariati; quelli più comuni riguardano i dati del beneficiario, l’importo e la causale. Trattandosi di elementi essenziali, è importante che il correntista si accorga in tempo delle anomalie. Quanto più si agisce con tempestività, infatti, maggiore sarà la probabilità che l’intervento di storno abbia esito positivo, soprattutto per i bonifici che prevedono un trasferimento celere della somma in oggetto sul conto del destinatario.

La procedura per annullare le transazioni è molto semplice, può essere effettuata comodamente da casa e richiede un solo click.

Vuoi annullare un bonifico? Segui questi passaggi

Di solito, l’accredito dell’importo sul bonifico avviene nel giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di emissione. Più lunga, invece, è la tempistica nel caso in cui il trasferimento di denaro sia diretto a soggetti che risultano intestatari di conti correnti non rientranti nell’area Sepa.

La possibilità di bloccare un pagamento emesso con bonifico è strettamente connessa al momento in cui l’emittente ne richiede la revoca, perché, quando l’istituto di credito bancario o postale prende in consegna la transazione, procede con l’operazione di accredito per portarla a compimento. Se la ricezione del bonifico da parte della banca del beneficiario viene portata a compimento, l’ordinante non ha più margini di intervento.

Di conseguenza, si può revocare un bonifico emesso solo entro poche ore dall’emissione. In caso di bonifico effettuato allo sportello, il correntista dovrà chiedere al funzionario la cancellazione dell’operazione di trasferimento.

Per i bonifici online, invece, sarà sufficiente accedere al portale della banca e monitorare lo stato dei pagamenti. Entrando nell’area destinata ai bonifici più recenti, il correntista avrà modo di verificare se sia o meno avvenuto l’accredito della somma sul conto del beneficiario. Se non risulta alcun accredito, si potrà procedere con l’annullamento, cliccando sull’icona “Cancella”.