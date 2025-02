Nuovo BTP a 15 anni, domande per oltre 130 miliardi di euro, ma il MEF annulla le aste

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i risultati dell’emissione tramite sindacato del nuovo BTP a 15 anni. Rendimento da record, quasi al 4%. L’importo emesso è stato pari a 13 miliardi di euro, a fronte di una domanda di 10 volte superiore. Un Btp sindacato a 15 anni non aveva mai raggiunto così tante richieste.

Il nuovo titolo a 15 anni ha scadenza al 1° ottobre 2040, ed è stato collocato al prezzo di 99,375, corrispondente a un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,942%. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da 5 lead manager: Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe Se, Barclays Bank Ireland Plc, Deutsche Bank A.G e Nomura Financial Products Europe Gmbh e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.

Aste Bpt febbraio, in arrivo altri titoli per circa 6 miliardi, ma il MEF annulla le aste

Durante la giornata di giovedì 13 febbraio, il Tesoro avvierà l’asta di 3 tranche di tre titoli a media-lunga scadenza. L’obiettivo è raccogliere tra i 4,75 e i 5,75 miliardi di euro. All’orizzonte, però, c’è anche l’incognita BCE: il taglio dei tassi annunciato potrebbe inficiare i rendimenti a breve-medio termine, sebbene non siano ancora certe le mosse della Lagarde o come si evolverà la questione inflazione.

Contestualmente, è notizia recente che le aste di BTP con scadenza superiore ai 10 anni previste per il 13 febbraio 2025, non avranno luogo. Ecco dunque il nuovo calendario: