Un’esplosione di momentum che potrebbe portare anche a un brusco ritracciamento dei mercati azionari. Questo è il segnale che i listini hanno generato nella giornata di venerdì e si deve prestare molta attenzione. A cavallo del setup mensile del 17 novembre, si è formato un primo indizio ribassista, al quale ieri è seguita un’ulteriore conferma formando un pattern che nelle serie storiche si è visto sempre al’inizio di ribassi fra il 5 e il 7%, se non oltre.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 19 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.170

Eurostoxx Future

4.355

Ftse Mib Future

27.204

S&P 500 Index

4.697,96.

Dopo diverse settimane di mancata correlazione, grafico e previsione si sono quasi allineati

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 19 novembre.



Quali sono le nostre attese e le proiezioni dei prezzi di minimo e massimo per la settimana del 22 novembre?

Difficile fare una previsione attendibile e con risk reward a favore.

Un’esplosione di momentum che potrebbe portare anche a un brusco ritracciamento dei mercati azionari

Di seguito i livelli dei prezzi per mantenere il polso della situazione e con i quali impostare una strategia di trading vincente.

Dax Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 16.295. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.977.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.399. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.252.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 27.695. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 26.825.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.694. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.595.

Quale posizione di trading mantenere?

Per gli indici azionari Dax, Eurostoxx e Ftse Mib Future i nostri Trading Systems chiudono in apertura del 22 novembre le operazioni Long in corso dal 19 ottobre, con guadagni fra il 5 e il 7%. Su questi listini si rimarrà Flat in ottica multidays in attesa di sviluppi al rialzo o al ribasso. Sui mercati americani (vedi S&P 500) la posizione da mantenere è ancora Long

Come si potrebbe presentare la giornata di contrattazione di lunedì?

Tentativo di rimbalzo in apertura e poi ulteriore ribasso fino alla chiusura. Il pattern atteso per tutti gli indici azionari analizzati dovrebbe formarsi con prezzi di chiusura inferiori all’apertura.