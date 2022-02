Queste ultime giornate che stanno anticipando la primavera ci riportano la voglia di dedicarci al giardino. Ma, anche al balcone, se non abbiamo la fortuna di possedere anche un solo fazzoletto verde di terreno. I vivai cominciano a ripopolarsi e propongono tutta una serie di piante e fiori che potrebbero diventare i nostri compagni dei prossimi mesi. La nostra Redazione è sempre molto attenta nella ricerca di idee anche alternative che possano fare innamorare i nostri Lettori. Ed è proprio il caso di questa pianta che ha origini mediterranee e che ama in natura crescere soprattutto vicino alle coste. Portarla in casa, significherà davvero inondarla di colori diversi dal solito e particolarmente affascinanti.

Una protagonista dell’inverno e della primavera

Non è mai facile trovare una pianta che riesca a essere protagonista sia dell’inverno che della primavera. Ma è il caso del cosiddetto “Senecio maritimus”, che volgarmente chiamiamo “Cineraria marittima”. Una pianta che, come dicevamo, appartiene all’habitat del Mar Mediterraneo. E, in particolare, proprio delle zone costiere, visto che ama crescere spontanea tra il sole e il mare. Bellissimi, ma selvatici i suoi fiori gialli, che però spesso quando si parla di coltura e allevamento, vengono sacrificati per non oscurare le foglie. Queste, infatti, protagoniste assolute dell’inverno e della primavera, hanno un potenziale decorativo davvero incredibile.

Una marea d’oro e argento sul nostro balcone con questa splendida pianta poco conosciuta dai fiori straordinariamente belli

Vedere una cineraria marittima fiorita è davvero uno spettacolo naturale. Questa pioggia di fiorellini gialli, che si inseriscono in uno sfondo di fogliame del colore dell’argento. Se decidiamo di acquistarla, attenzione che la troveremo soprattutto in vasetti piccoli. Non scoraggiamoci, ma dopo averla presa, svasiamola e collochiamola in vasi più grossi, ma con un’accortezza importante che riguarda il terriccio. Cerchiamo infatti di usare un mix che comprenda:

metà terriccio universale classico;

1/3 di torba;

1/3 di sabbia.

Adora il solo e non ha bisogno di tanta acqua

Una marea d’oro e argento sul nostro balcone grazie alla cineraria marittima che ama il sole ed è abituata a gestirsi l’acqua piovana. Dal punto di vista della manutenzione, infatti, trattandosi di una pianta robusta e selvatica, avrà bisogno soprattutto di tantissimo sole. La troppa ombra infatti farà perdere lucentezza all’argento del suo fogliame. Così come ha bisogno di sole diretto, questa pianta non necessita di tanta acqua. Attenzione soprattutto a non commettere l’errore di lasciarla con il ristagno d’acqua. Possiamo infatti tenerla anche senza i classici sottovasi, evitando appunto che l’umidità possa esserle nemica.

