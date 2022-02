Ci sono sicuramente dei segnali, che il corpo ci invia, a cui dobbiamo dare il giusto peso. Spesso, infatti, il fisico mostra dei sintomi che non sono esattamente consoni. E che questi siano sporadici oppure costanti, certamente meritano la nostra attenzione. Se notiamo qualcosa di strano, infatti, la cosa migliore da fare sarà sicuramente quella di confrontarci con il nostro medico di fiducia, che potrà spiegarci cosa sta accadendo. Ma, prima, raccogliere qualche informazione potrà certamente tornarci utile. Soprattutto se parliamo di sintomi che non riguardano noi, ma piuttosto soggetti in età infantile.

Il rabdomiosarcoma in età infantile, approfondiamo la malattia

Oggi ci concentriamo in particolar modo sul rabdomiosarcoma e sui sintomi che possono derivare da questa malattia. Stiamo parlando, nello specifico, di un sarcoma dei tessuti molli. In poche parole, il rabdomiosarcoma è un tumore che coinvolge diverse aree del corpo e che danneggia delle cellule che compongono i muscoli che dipendono dalla nostra volontà. Pare che questo tumore sia causato spesso dalla genetica, ma possa manifestarsi anche in seguito all’esposizione a sostanze nocive per la salute, come i raggi X. Si tratta del sarcoma più comune dei tessuti molli e si riscontra soprattutto in fasce d’età che vanno dagli 0 ai 19 anni. Quindi, sicuramente, parliamo di fasce d’età da proteggere in particolar modo e a cui prestare l’attenzione che gli è dovuta.

Sangue dal retto e problemi intestinali potrebbero avvisare della presenza di una grave e inaspettata patologia soprattutto a quest’età

Come spiega l’AIRC, il rabdomiosarcoma si può manifestare in diversi modi e dipende soprattutto dall’area che va a colpire. In questo caso, ci andremo ad occupare del tumore localizzato uro-genitale. Ricordiamo, per correttezza, che questa patologia potrebbe essere anche asintomatica, il che rende sicuramente più complicata la sua individuazione. Comunque, come già specificato, sangue dal retto e problemi intestinali potrebbero avvisare della sua presenza. Ma, ovviamente, questi due sintomi sono comuni a tantissimi altri problemi, anche molto più lievi e curabili in fretta. Solitamente, il rabdomiosarcoma si può manifestare anche attraverso l’espulsione di sangue durante l’urinazione. E non solo. Si potrebbero avvertire anche delle masse inspiegabili proprio in quest’area, che potrebbero appunto essere delle avvisaglie.

Bisogna però specificare che questi segnali, che ovviamente potrebbero indicare in alcuni casi la presenza di questa patologia, possono essere collegati anche ad altre malattie diverse. Per questo motivo, non c’è bisogno di allarmarsi e pensare subito al peggio. Piuttosto, raccogliere tutti i sintomi e presentarli all’attenzione di un medico di fiducia sarà la scelta migliore. In questo modo, avremo delle risposte chiare e certe, e potremo sicuramente intraprendere la giusta strada per ritrovare il benessere.

