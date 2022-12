Una famosa catena di punti vendita sportivi ricerca del personale ed ecco come fare per candidarsi

Come fare per candidarsi-proiezionidiborsa.it

Anche se è difficile trovare lavoro in piena crisi, esiste la possibilità di sapere quali siano le posizioni aperte, come in questa catena di negozi sportivi.

Il lavoro, per tanti, è una ossessione. Nel senso che, con la precarietà di questi tempi, averne uno stabile non è poi così scontato. Anzi, sui giornali si legge continuamente di piccole aziende o negozi costretti a chiudere a causa dei costi elevati delle bollette.

Con gesti plateali, come quei commercianti che sono scesi in piazza per bruciarle, non avendo soldi per pagarle. Insomma, la crisi economica mondiale non fa sconti e anche noi italiani ci troviamo alle prese con una situazione poco piacevole.

Ci sono dei lavori offerti, ma non tutti si sentono all’altezza di fare certe professioni

Chi è senza lavoro, infatti, quasi si scoraggia ed evita di cercarlo. O meglio, non è che il lavoro non ci sia. Tanti piccoli artigiani lamentano il fatto che mancano giovani che abbiano voglia di imparare un lavoro. È anche vero che non tutti potrebbero essere tagliati per fare determinate professioni. O, magari, non ne posseggono le qualità e caratteristiche.

Insomma, non sempre è questione di volontà. Questo, però, non toglie che guardando su internet, comodamente da casa, non si possa trovare una professione adatta a noi. A volte, anche senza esperienza possiamo trovare lavoro in importanti società. A volte, è sufficiente digitare la giusta chiave di ricerca in Google per aprire un mondo di offerte. Anche in aziende grandi e rinomate che, più di altre, possono essere alla ricerca di personale.

Ecco come ricercare lavoro in questa catena conosciuta in tutta Italia e non solo

E la chiave di ricerca da usare è “Lavora con noi”. Infatti, ogni società, anche le molte piccole, ha una pagina preposta per questo tipo di comunicazione. Inserendo, in essa, i posti che sono vacanti e cosa occorre fare per candidarsi. In pratica, con quella chiave di ricerca, abbiamo sempre, in tempo reale, il quadro preciso delle figure che sta ricercando una particolare azienda. Anche statale e non necessariamente solo privata.

Così facendo, si scopre che una famosa catena di punti vendita sportivi ricerca del personale e stiamo parlando di Decathlon. Nella pagina “Careers”, infatti, si scoprono tutte le posizioni aperte della catena di negozi che vende articoli sportivi. Al 30 novembre, ad esempio, c’erano diversi posti da Sales Assistant vacanti. Si tratta di persone che amino lo sport, che sappiano relazionarsi con il cliente, che condividano i valori aziendali di Decathlon.

Una famosa catena di punti vendita sportivi ricerca del personale e candidarsi è molto semplice

Ad esempio, cercavano, al 30/11, Sales Assistant a Ostiense (RM), Villafranca (Vr), Udine, Bassano del Grappa (Vi), Casoria (Na), Treviso, eccetera. A volte, le richieste sono più specifiche, come Sales Assistant in sport acquatici/nuoto sempre a Villafranca (Vr). O per il ciclismo, a Faenza (Ra). O per il running, a Venaria Reale (To).

In ogni caso, candidarsi è davvero molto semplice. Quando abbiamo individuato la posizione che ci interessa, dovremmo cliccarci sopra e, accanto alle spiegazioni di cosa stanno cercando, c’è una maschera da riempire. Dove andremo ad inserire, semplicemente, Nome, Cognome, Email e File CV. A questo punto, potremo inviare il tutto e incrociare le dita. In ogni caso, indipendentemente dalle posizioni aperte, conviene mandare la propria candidatura. Perché Decathlon è sempre alla ricerca di CV di giovani, neolaureati e profili esperti.