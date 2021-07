Avere un terrazzo, un balcone o – per i più fortunati – un giardino pieno di fiori e piante è, sicuramente, una coccola per il cuore e per la mente. Costruirsi un angolo di relax in casa è, infatti, un modo di evadere senza uscire dalle quattro mura domestiche, riappropriandosi della bellezza della natura. Ma non tutti sono dotati del cosiddetto “pollice verde”, una particolare propensione nel prendersi cura di piante e fiori. Per fortuna, laddove non arriva l’attitudine personale, compensa la natura, che offre varietà capaci di resistere a lungo, senza il bisogno di particolari cure.

Una cascata scenografica e duratura di fiori per un terrazzo da far invidia.

Tra le tante specie che si adattano bene a terrazzi e giardini – esposti al sole o a mezz’ombra – ce n’è una molto particolare, che si distingue per l’imponenza della sua fioritura. Si tratta del delfinium (Delphinium ajacis), una pianta “british” dalla caratteristica forma a spighe, disponibile in tante e diverse forme e colori. Quello che rende davvero d’impatto questa varietà è l’imponenza delle spighe di fiori, che possono raggiungere fino a un 1 mt/1,5 mt di altezza. I colori dei fiori – dalla particolare forma a coppa – vanno dal blu all’azzurro, dal rosa al bianco, passando per la delicata tonalità della lavanda.

Una lunga fioritura

Oltre a rendere ogni angolo del giardino e del terrazzo uno spettacolo per gli occhi, il delfinium presenta anche un altro vantaggio: la lunga fioritura. Fiorisce una prima volta tra maggio e luglio ma, eliminando le spighe appassite, si può godere della sua esplosione di bellezza sino a ottobre. Essendo una pianta erbacea perenne, non richiede particolari cure: cresce velocemente se esposta al sole (ma anche a mezz’ombra) e in qualsiasi tipo di terreno. Inoltre, è molto resistente agli attacchi di parassiti o di altre malattie.

La coltivazione in vaso

Accanto alle varietà più imponenti, ne esistono altre di dimensioni più ridotte (che raggiungono massimo i 40 cm) che si prestano ad essere coltivate in vaso. Basterà coltivare il delfinium in un vaso dal diametro di 32 cm, posizionando sul fondo uno strato di argilla per assicurare un buon drenaggio. Importante: soprattutto durante il periodo estivo, è fondamentale assicurare un’irrigazione abbondante e continua.

Con il delfium ci assicureremo una cascata scenografica e duratura di fiori per un terrazzo da far invidia, senza troppa fatica.

