Temperature che salgono, afa e colpi di calore: il mese di luglio può essere particolarmente rovente anche in casa. Quando il caldo si fa opprimente anche le nostre piante potrebbero risentirne. Capita così di vedere le nostre amiche verdi che, fino al giorno prima erano rigogliose e ben tenute, “svenire” nell’arco di una sola giornata. Questo problema colpisce soprattutto le piante a foglie larghe e morbide quando il termometro supera i 30°.

Ecco come proteggere le piante d’appartamento dal caldo e mantenerle sane e rigogliose

Il primo passaggio da fare è tastare la condizione del terreno: se risulta essere troppo arido e secco, la pianta corre il rischio di “afflosciarsi”. In questo caso è necessario prendere una bacinella capiente, riempirla d’acqua e immergere la pianta. Il vaso dovrà essere coperto fino a metà di acqua e lasciato in immersione per 30 minuti. Passato questo tempo, si dovrà lasciare il vaso a scolare per altri 15 minuti. Se siamo fortunati e non abbiamo commesso errori irreversibili, la nostra pianta si riprenderà nel giro di mezza giornata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Attenzione anche all’eccesso di acqua

Può capitare che foglie e steli rivolti verso il basso siano provocati da una causa esattamente contraria: l’eccesso di acqua. Questo problema è molto più pericoloso della disidratazione perché va ad intaccare direttamente le radici della pianta, infradiciandole, e compromettendole per sempre. Se tastando il terriccio ci risulterà troppo umido o quasi inzuppato, si dovrà procedere con uno svasamento della pianta. Facendo molta attenzione si dovrà eliminare la maggior quantità di terreno bagnato possibile senza intaccare le radici. La pianta è pronta per essere rinvasata nello stesso vaso, precedentemente pulito e lavato. Dopo aver aggiunto uno strato di argilla espansa di circa due cm sul fondo e aver ricoperto di terriccio asciutto, si potrà riposizionare la pianta. Non annaffiare per almeno 10 giorni e sperare che l’operazione porti ai risultati sperati.

Ecco come proteggere le piante d’appartamento dal caldo e mantenerle sane e rigogliose.

Approfondimento

In pochi conoscono questo rimedio semplice e naturale per salvare l’orto dalle cimici.