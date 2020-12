Tra questa sera e domani le case degli italiani si riempiranno della magia del Natale. Chi seguirà la Santa Messa in streaming, chi crede ancora a Babbo Natale e chi è rimasto bloccato in un paese straniero. Credenti o non credenti, le festività natalizie sono un periodo dell’anno in cui il tempo è sospeso e tutti noi ci sentiamo più buoni e aperti agli altri. Di cosa cucinare e come addobbare la tavola ne abbiamo già parlato, le idee per un cenone originale si sprecano.

Il segreto per l’atmosfera natalizia

Oggi vogliamo svelare un segreto per rendere l’atmosfera del pranzo di Natale unica ed accogliente, come se ci trovassimo in una baita in montagna o in un cottage nella campagna inglese. Il vero Natale della tradizione è imbiancato dalla neve e impreziosito dalle storie raccontate attorno al camino. Non tutti, però, hanno la fortuna di vivere in montagna e di avere un caminetto o una stufa a legna. Come facciamo a non rinunciare alla tipica atmosfera del Natale se viviamo in un appartamento?

Un trucco geniale per non rinunciare all’atmosfera del caminetto anche se viviamo in appartamento

Con l’aiuto di uno schermo TV o di un computer possiamo godere dello scoppiettìo del camino e dell’atmosfera del fuoco. Basterà cercare sui principali canali di streaming video la parola chiave “caminetto che brucia” oppure “fuoco che arde” e fare partire il video. I video in circolazione durano molto a lungo, persino ore.

In questo semplice modo potremo avere l’effetto del caminetto a legna che arde nel nostro salotto di casa, senza spendere soldi e senza sporcarci le mani di fuliggine. Un trucco geniale per non rinunciare all’atmosfera del caminetto anche se viviamo in appartamento!

L’atmosfera della stanza sarà piacevole e ci sembrerà quasi di sentire il calore della legna ardente e potremo perderci in questa magica illusione. E perché no, iniziare a raccontare storie proprio come una volta.