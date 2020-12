La nostra cucina è piena di oggetti dotati di buchi che non usiamo abbastanza. Li usiamo, in realtà. Ma solo per la specifica funzione per la quale li abbiamo comprati. Eppure, ce ne sono tante altre da scoprire. Ecco quali sono i buchi che abbiamo in cucina e non usiamo abbastanza. Con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Il buco furbo dell’imbuto

Il buco dell’imbuto serve a travasare i liquidi, come olio, aceto, vino. Ma anche prodotti secchi come le farine o il riso senza spargerli in giro. L’imbuto è perfetto, però, quando dobbiamo lavorare un uovo, separando il tuorlo dall’albume. Basta metterlo sopra un bicchiere e rompere il guscio in modo che il tuorlo resti sospeso nell’imbuto.

Se ci coliamo dentro impasti abbastanza morbidi, possiamo usarlo anche al posto della sacca da pasticciere. La parte più larga la possiamo usare per dare forma a gelati e dolci come il montebianco.

Sfruttare i buchi dello scolapasta

I buchi dello scolapasta, dopo aver scolato le fettuccine, ce li dimentichiamo sempre. Possiamo usarlo al dritto per lavare velocemente le verdure raccolte nell’orto, come porta ghiaccio (dentro una bacinella colorata per raccogliere l’acqua) durante i barbecue.

Possiamo metterlo dentro una pentola d’acqua bollente per cuocere verdure, pesce e pollo al vapore. A rovescio, invece, se il modello è senza piedini, possiamo utilizzarlo per sorreggere spiedini e lecca-lecca appena fatti. Infine, è l’arma segreta per le uova strapazzate perfette. Una volta frullate le uova e il formaggio, basta farle scendere nella padella col burro fuso attraverso lo scolapasta. In questo modo possiamo ritrovarci i riccioli d’uovo già pronti.

Ecco quali sono i buchi che abbiamo in cucina e non usiamo abbastanza

È incredibile quanta gente tenga le formine di alluminio chiuse in un cassetto della cucina. E le tiri fuori solo per fare i biscotti. Questi buchi a forma di stella, orsetto, luna e fiore servono per tagliare il formaggio per gli aperitivi.

Servono anche per tagliare il pan carré per gli stuzzichini e la frutta da servire come dessert nei giorni di festa. Pere, ananas, banane, kiwi, mele, arance e melone, con un pò di zucchero al velo (setacciato attraverso il colino per il tè o lo scolapasta fino) diventeranno super chic.