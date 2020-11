La pasta deve essere inserita in ogni dieta, gli esperti parlano di 80 grammi a pranzo e 50 la sera. Le proprietà della pasta sono molto importanti. La pasta può diventare un’alleata della dieta. Possiamo considerarla un indicata soluzione contro lo stress., anche perchè ci permette di affrontare forti sforzi da un punto di vista fisico e mentale. La sua digeribilità ci permette di avere un’energia da spendere subito.

Il gusto della pasta

Il gusto della pasta è talmente buono che il mangiarla ci restituisce il buonumore. Dall’amido della pasta si libera il glucosio che ci fa avvertire una sensazione di benessere. Per questo la pasta non deve mai mancare nella dieta. In una prima fase di impatto, molte diete escludono questo alimento, ma non è necessario. Si tratta sempre di calibrare dosi e di condimento. 50 grammi di pasta con verdure può essere una soluzione. Possiamo scegliere tra quelle che più ci piacciono. Magari con l’aggiunta di proteine. In questo modo si può preparare un piatto nutriente e appetitoso.

Sbizzarrirsi con le ricette

Quando diventa necessario seguire una dieta non perdete di vista la fantasia con la quale preparare i piatti .Si può non perdere il gusto preparando dei cibi con poche calorie. Sul web ci sono molteplici consigli per preparare piatti sempre diversi, accontentando anche i più golosi. Questo ci aiuterà a rimanere costanti, non ci farà sentire tristi, come ci ricorda la canzone “Rosalina”di Concato. Si potrà ridere e scherzare con una pasta dietetica che accontenta il gusto.

Una tra le più consigliate, la pasta con le zucchine. Si tratta di un piatto veloce che con l’aggiunta del tacchino, formaggio e un cucchiaino d’olio diventa subito molto buona. Indicata nelle diete, la pasta integrale risulta migliore rispetto a quella raffinata. Contiene più fibra alimentare e ha un indice glicemico più basso.

Ecco perché la pasta non deve mai mancare nella dieta.