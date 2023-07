Dove trascorre le vacanze Bianca Berlinguer: una gemma incastonata nel mare blu

Ha lasciato la Rai e si è trasferita a Mediaset in un passaggio che è già entrato nella storia della televisione. Prima di affrontare i tanti progetti sarà necessario tanto relax. Ecco dove trascorre le vacanze Bianca Berlinguer.

Ha la Sardegna nel cuore e ne abbiamo la certezza viste le sue origini e le foto che posta su Facebook. Bianca Berlinguer sceglie il comune di Porto Torres per le sue vacanze e non potrebbe essere altrimenti. È infatti tra l’Asinara e Capo Falcone che si trova l’Isola Piana nell’estremo nord-occidentale della Sardegna per decenni proprietà della famiglia Berlinguer.

La vegetazione è tipicamente macchia mediterranea, sono presenti i ruderi di una torre aragonese, la Torre della Finanza, e nei pressi si trovano lidi meravigliatosi. L’Isola della Pelosa, Spalmadori e Porto Vecchio dei Fornelli sono degli esempi, il borgo antico di Castelsardo è molto turistico e affascinante. Sicuramente Bianca Berlinguer sfrutterà ogni minuto trascorso in queste calette di sabbia immacolata circondata da splendidi paesaggi.

Natura selvaggia

Dove trascorre le vacanze Bianca Berlinguer? Naturalmente in Sardegna. L’isola Piana è stata in passato la proprietà di famiglia. Il padre Enrico l’ha ereditata dai nonni per poi cederla gratuitamente allo Stato italiano purché non venisse sfruttata per motivi commerciali e rimasse nella sua condizione naturale. Attualmente l’Isola Piana è intatta e vi trovano rifugio specie protette di cormorani, tartarughe e serpenti non velenosi.

Dalla terraferma dopo aver raggiunto l’Isola Piana si può continuare verso Cala di Capotagliato e verso lo stagno di Casareccio. Il promontorio roccioso di Capo Falcone domina il territorio e garantisce viste mozzafiato. In zona, per i turisti più affezionati, troviamo il lido di Platamona e Alghero, detta la piccola Barcellona, nella Riviera del Corallo. Se vogliamo seguire gli itinerari cari alla giornalista le alternative non mancano. I luoghi da scoprire sono davvero tanti.

Dove trascorre le vacanze Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer è attiva sui social. Dalle foto postate si evince il suo amore per la Sardegna ma anche per la Calabria. È possibile osservare alcune foto in compagnia del suo cane nella spiaggia di Copanello. Frazione del comune di Staletti in provincia di Catanzaro, è uno dei posti più visitati della costa jonica. Si tratta di una rinomata località balneare nel Golfo di Squillace. La spiaggia è ampia e si trovano tanti scogli a picco sul mare. Il mare è limpido e cristallino e in alcuni tratti diventa verde smeraldo proprio come piace ai turisti appassionati di acque tropicali.

Bianca Berlinguer è una esperta di bel mare, belle spiagge e località balneari top. La Costa degli Aranci, che si trova a soli 8 chilometri da Catanzaro, è la dimostrazione che in Italia diventa inutile fare classifiche. I posti meravigliosi sono tantissimi e ogni Regione nasconde gemme incastonate nel blu che è obbligatorio esplorare. Rispettiamo il territorio e seguiamo le norme disposte dalle autorità per danneggiare meno possibile questi luoghi preziosi e delicati. Turismo sostenibile e intelligente sono indispensabili per fare in modo che questi scenari siano godibili anche in futuro.

