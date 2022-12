Un titolo bancario al top per la crescita, ma tra i peggiori i termini di performance: cosa fare?

Nell’ultimo anno Illimity Bank è stato tra i peggiori di Piazza Affari con un ribasso di oltre il 40%. Eppure siamo in presenza di un titolo bancario al top per la crescita. Quale potrebbe essere il suo futuro a Piazza Affari?

Pochi quando Corrado Passera ha fondato Illimity Bank credevano che in quattro anni la banca sarebbe in grado di raggiungere una redditività ai vertici del settore finanziario, con attivi pari a 5,3 miliardi. Un risultato ottenuto nonostante lo scoppio della pandemia e il conflitto tra Russia e Ucraina.

Da uno studio condotto Statista e del Sole 24 Ore per la classifica Leader della crescita 2023 Illimity Bank colloca al terzo posto in Italia come tasso di sviluppo. Dal 2018 al 2021, infatti, l’incremento dei proventi è stato del 353%, record per una società quotata. La crescita, però, riguarda anche il numero dei dipendenti, aumentati più di 6 volte, da 138 a 850 considerando i dati di settembre 2022.

Eppure nell’ultimo anno il titolo ha perso oltre il 40% risultando tra i peggiori di Piazza Affari sia in assoluto che nel settore bancario. Tra i big del listino milanese sono Saipem e Telecom Italia sono riusciti a fare peggio.

Quale potrebbe essere adesso il futuro per il titolo?

Dai minimi segnati in area 6 euro il titolo ha visto un rialzo di oltre il 20%. Da qualche seduta, però, le quotazioni sembrano avere tirato i remi in barca. Questo andamento è supportato dal fatto che le medie mostrate sul grafico si sono appiattite e sono così vicine che da un momento all’altro potrebbero dare un incrocio ribassista. Per le prossime sedute, quindi, bisogna essere molto attenti a cogliere eventuali segnali di inversione. Nel lungo periodo, però, l’essere un titolo bancario al top per la crescita potrebbe essere un buon motivo per correre anche in Borsa.

I fondamentali del titolo

Secondo le raccomandazioni degli analisti riportate sulle riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 60%. La cosa interessante, però, è la dispersione pari a circa il 10% a testimonianza della convergenza di opinioni dei diversi analisti.

Le quotazioni di Illimity Bank alla chiusura della seduta del 1 dicembre

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 1 dicembre invariato rispetto alla seduta precedente a quota 7,5 euro.