Il 2022 si apre col botto con tanti nuovi concorsi che daranno lavoro a laureati e diplomati nei più svariati settori. Oggi, Noi della Redazione illustreremo ai nostri fidati Lettori le nuove opportunità professionali presso un’importante Agenzia pubblica. Si tratta del concorso a tempo determinato di 24 mesi per 50 diplomati e 70 laureati presso l’Agenzia Nazionale del Turismo, con una procedura semplificata.

Per entrambe le selezioni è possibile inviare la candidatura attraverso il portale step one entro e non oltre il prossimo 7 gennaio alle ore 23.59. Ciascun candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione attraverso il proprio SPID e seguire le indicazioni riportate dal sistema telematico.

Si richiede inoltre il pagamento di un bollettino di 10 euro per sostenere le spese amministrative e segretariali.

Vediamo adesso i dettagli di ciascun concorso e la suddivisione dei vari profili.

Un solo colloquio orale per questo importante concorso da 120 posti per diversi profili

Iniziamo con il concorso da 50 assistenti, terzo livello del CCNL per il settore turistico alberghiero.

Per partecipare, si richiede il possesso dei classici requisiti generali, come la cittadinanza italiana o europea, la maggior età e i diritti politici. Si richiede inoltre l’assenza di condanne cui consegue l’interdizione dai pubblici uffici e non essere stati destituiti o dispensati da un pubblico impiego.

Accanto a quelli generali, troviamo anche i requisiti specifici, quali il possesso del diploma d’istruzione secondaria di secondo grado, la conoscenza dell’inglese e del PC.

La selezione verterà su un primo colloquio orale relativo alla mansione da svolgere e sulla valutazione dei titoli. A questo proposito, il bando specifica alcuni titoli di preferenza nella formazione della graduatoria finale. Questi sono la conoscenza di altre lingue, il possesso di laurea, master e simili e l’esperienza ultra triennale nel settore.

Passiamo ora al bando per 70 funzionari.

Bando per 70 laureati

Un solo colloquio orale per questo importante concorso da 120 posti per diversi profili, vediamo la seconda selezione, secondo livello del CCNL settore turistico. Anche in tal caso, è necessario possedere i requisiti generali sopra elencati, ma cambiano quelli specifici. Difatti, si richiede la laurea, diversa a seconda del profilo selezionato. Infatti, i 70 posti si suddividono in diversi settori, quali precisamente:

16 nel settore statistico-economico;

5 con conoscenza delle lingue francese, inglese, spagnolo, russo, cinese e tedesco;

7 nella comunicazione istituzionale;

30 nel settore giuridico;

5 nel settore ingegneristico-informatico;

7 nel settore turistico.

Il punteggio finale dipenderà da un colloquio sulla mansione da svolgere e dalla valutazione dei titoli. Qui, però, le preferenze attengono ad un’esperienza professionale nel settore ultra biennale, alla conoscenza di altre lingue ed ai titoli post universitari.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla pagina del concorso.

