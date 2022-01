Il cenone di Capodanno è insieme al pranzo di Natale il pasto più ricco dell’anno. Antipasti, primi, secondi, dolci e contorni. Non manca mai niente sulla tavola la sera del 31 dicembre. Una vera gioia per gli occhi e per il palato ma anche una situazione decisamente a rischio sprechi alimentari. Gli avanzi abbondano e spesso siamo costretti a buttarli perché non sappiamo cosa farci. Almeno fino a oggi. Quindi ecco come conservare gli avanzi di Capodanno per farli durare a lungo e risparmiare sulla spesa di gennaio. Con pochi semplici trucchetti riusciremo a non sprecare nulla e probabilmente non avremo neanche bisogno di andare al supermercato per qualche giorno. Una bella notizia per il portafogli.

Ecco come conservare gli avanzi di Capodanno per farli durare a lungo e risparmiare sulla spesa di gennaio

Se vogliamo conservare il cibo avanzato per farlo durare alcuni giorni ed evitare rischi di contaminazioni per la salute, abbiamo bisogno di due cose. La conoscenza delle caratteristiche degli alimenti e gli strumenti di conservazione giusti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Partiamo proprio dal primo aspetto. Abbiamo del cotechino o dell’arrosto avanzati? Oppure qualche porzione di lasagne o cannelloni? Sembra incredibile ma possiamo conservare i piatti cotti per 3 giorni, se li trattiamo nel modo giusto. L’ideale sarebbe usare un abbattitore per scongiurare l’arrivo di pericolosi batteri. Se non ce lo abbiamo, possiamo mettere il cibo in un contenitore chiuso ermeticamente e raffreddarlo in acqua e ghiaccio. Evitiamo sempre di farlo arrivare a temperatura ambiente e poi passarlo in frigorifero. I piatti dureranno meno e i pericoli aumenteranno.

Piatti a base di carne, pesce e condimenti devono essere suddivisi ognuno in un contenitore diverso. Contenitori che andremo a mettere nella parte inferiore del frigorifero. Un trucchetto per farli durare ancora più a lungo è quello di usare delle scatole monoporzione chiuse ermeticamente e congelarle.

Un altro ottimo metodo di conservazione per gli avanzi del cenone è il sottovuoto. Possiamo usarlo per affettati e formaggi. Ma anche per marinature e intingoli vari. Attenzione, però, a non far entrare l’aria perché vanificherà i nostri sforzi.

A ogni cibo il suo contenitore

Abbiamo appena visto come conservare la maggior parte dei cibi rimasti dal Capodanno. Ma oltre al come è fondamentale anche il dove li conserveremo. Ogni tipo di alimento richiede un tipo di contenitore specifico. Meglio evitare comune carta da cucina e vaschette di alluminio.

In generale per le pietanze cotte serviranno contenitori a chiusura ermetica. Meglio ancora se in vetro. Per carne, pesce e altri alimenti crudi potrebbe essere sufficiente della pellicola. Dovremo però posizionarli nella parte più fredda del frigorifero.

Possiamo usare la pellicola anche per le verdure e per la frutta. Evitiamola, invece, per le pietanze più grasse o che contengono olio.

Per evitare che si formi della muffa sui formaggi secchi, possiamo aiutarci con della carta forno o con un panno umido. Chiudiamoli bene e mettiamoli nel comparto meno freddo del frigorifero. Resisteranno a lungo senza problemi.

Approfondimento

Basta con la solita frittata e con i timballi, è questo il metodo davvero geniale per riciclare la pasta avanzata