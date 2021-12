Un rimbalzo dei mercati che per il momento non cambia il quadro grafico ribassista. Ecco invece cosa fa variare il trend

Al pessimo segnale di ieri, è seguita oggi una reazione anche corposa. Qual è la nostra view? Questo è un rimbalzo dei mercati che per il momento non cambia il quadro grafico ribassista.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16.41 della giornata di contrattazione del 21 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.395

Eurostoxx Future

4.142,5

Ftse Mib Future

26.405

S&P 500 Index

4.589,68.

Le attese per l’anno in corso

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 17 dicembre.

Qual era la nostra previsione per la settimana in corso?

Minimo lunedì e massimo giovedì. Per il momento nessuno scenario, nè rialzista e nemmeno ribassista, può essere ancora confermato.

Un rimbalzo dei mercati che per il momento non cambia il quadro grafico ribassista. I livelli chiave per i prossimi giorni

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 22 dicembre superiore ai 15.413. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.389.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 22 dicembre superiore ai 4.105. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.059.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 22 dicembre inferiore ai 26.170. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.315.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 22 dicembre superiore ai 4.667. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

Posizione in corso per il trading multidays:

Flat da stamani in apertura e in attesa di sviluppi.

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di mercoledì?

Difficile fare una previsione attendibile su come si potrebbero presentare le dinamiche dei prezzi. In un contesto del genere, meglio rimanere a bordo campo in attesa di sviluppi.