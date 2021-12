Il 21 dicembre è una delle date più importanti del calendario. Si tratta, infatti, del solstizio d’inverno, il giorno in cui inizia ufficialmente la stagione più fredda dell’anno. Ci sono tantissime curiosità e credenze attorno a questa data, ma la più interessante è di certo quella legata al reale momento in cui si verifica il solstizio e perché.

Innanzitutto, va detto che la data del solstizio d’inverno è intimamente legata al Natale cristiano, che a sua volta è una festività mutuata da altre più antiche. Il Solstizio d’Inverno sarà il giorno più corto dell’anno ma non tutti sanno quando inizia davvero e qual è il suo vero nome, perché il momento esatto cambia di anno in anno. La tradizione a esso legata, poi, è molto più profonda.

La magia di Yule e la sacralità del Sol Invictus

Nella Ruota dell’Anno, il Solstizio viene chiamato Yule e segna l’inizio del cosiddetto inverno astronomico. Un evento ricco di significati mistici. In generale, si può dire che esso rappresenta il momento del letargo della natura, l’inizio della “stagione della veglia”, che si compie in attesa del ritorno della luce a primavera.

Le attività umane si fermano – anticamente, ad esempio, non si poteva andare in guerra – e si “accendono i fuochi” per sopravvivere alla lunga notte. Per i romani, durante il tardo impero, corrispondeva alla festa del Sol Invictus.

Tutti sanno che il solstizio d’inverno cade in una data variabile, tra il 20 e il 23 dicembre. Nel 2021 cadrà il 21 dicembre, per la precisione alle 16:58. Non tutti sono consapevoli, inoltre, del fatto che anche l’orario cambia. Nel 2020, infatti, pur non essendo cambiata la data, l’orario era alle 10:02. Esattamente, quindi, in cosa consiste il solstizio e perché questo momento cambia?

Il solstizio d’inverno sarà il giorno più corto dell’anno ma non tutti sanno quando inizia e il suo vero nome

Si tratta di fattori astronomici. Il momento del solstizio è infatti identificato con quello in cui i raggi del Sole sono orientati nella declinazione minima per quel giorno.

Il solstizio, dunque, non è una data in senso stretto, quanto piuttosto uno specifico attimo. La giornata in cui cade questo momento, più simile a un’eclissi che a una festa, è considerato appunto il giorno del Solstizio d’Inverno.

In questo momento, il Sole è nel punto più distante sotto l’equatore, ed è posizionato direttamente sopra al Tropico del Capricorno. Proprio per questo si usa il termine “solstizio”, che ha radice nei termini latini “sol” e “sistere” e vuol dire appunto “sole fermo”. Di conseguenza, è il giorno con meno luce dell’anno, contrariamente alla credenza popolare che vuole questa caratteristica nel giorno di Santa Lucia.

