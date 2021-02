I numeri sono dappertutto, fanno parte della vita. La matematica è una scienza onnipresente e utilissima. Saper far di conto è un’abilità essenziale. Sfortunatamente molti giovani trovano ancora molte difficoltà in tale ambito. Questa problematica si può risolvere con applicazione, studio e semplificazione.

Una delle formule più utilizzate e richieste nella vita comune è la percentuale. La si studia fin dalla scuola secondaria di primo grado. Le spiegazioni dei professori sono di sicuro complete e dettagliate. A volte, però, si cercano delle scorciatoie.

Innanzitutto bisogna capire di cosa si parla per comprendere bene un argomento. Il secondo passo è razionalizzarlo e memorizzarlo. In questo modo lo si potrà utilizzare a proprio piacimento.

Ecco un metodo veloce per calcolare la percentuale.

Cos’è la percentuale? Perché è così importante?

La percentuale è una parte dell’intero

Per convenzione l’intero è 100. Quando ci si trova al supermercato, l’attenzione è rivolta al risparmio. Le offerte si basano su una percentuale di sconto. Lo stesso accade nel periodo di saldi. Scarpe al 50%, maglie al 20%, giubbini al 30%. Anche su internet accade lo stesso. Ma non bisogna credere ciecamente a quello che il venditore cerca di propinare.

Essere più consapevoli è un passo fondamentale. Di sicuro i commercianti sono onesti e non hanno intenzione di truffare. Capire bene la situazione ed effettuare un piccolo calcolo, tuttavia, è sempre consigliabile.

Un metodo veloce per calcolare la percentuale, inoltre, può far comodo anche nella ricerca di lavoro. In tutti (o quasi tutti) i concorsi pubblici, la percentuale è presente.

Saperla calcolare è, quindi, fondamentale.

Una sola moltiplicazione e il gioco è fatto

Quando si chiede di calcolare la percentuale, ci si trova smarriti. Con questo esempio, però, si capirà che è più facile del previsto.

Si può pensare di cercare il 22% di 658. Si costruisce una piccola proporzione.

“x” sta a 658 come 22 sta a 100. Ossia: x : 658 = 22 : 100

L’operazione da svolgere è la seguente. I medi si moltiplicano tra loro, 658 x 22 = 14476, quindi il prodotto si divide per cento 14476 / 100 = 144,76

Si è capito il procedimento. Tale equazione, tuttavia, può essere semplificata. Si può notare che 22% equivale a 22 / 100, che è uguale a 0,22.

Per arrivare allo stesso risultato, quindi, basta moltiplicare il numero iniziale per 0,22.

658 x 0,22 = 144,76

Si realizzerà, di conseguenza, che una percentuale corrisponde ad un determinato numero decimale. 50% = 0,5; 70% = 0,7; 34% = 0,34

Il calcolo della percentuale sarà semplice come non mai.