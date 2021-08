Perdere peso e restare in forma sono gli obiettivi di chiunque si accinga ad indossare finalmente il costume e ad esporsi al sole sotto l’ombrellone. E così, via a diete di ogni tipo e ad esercizio fisico estenuante. Tra una corsa, una camminata veloce e qualche esercizio con i pesi, siamo pronti a sfoggiare un fisico da urlo.

Una volta passata l’estate, però, cosa si fa? Come si mantengono l’addominale scolpito e la silhouette longilinea? L’inverno e gli impegni portano via tempo e voglia di allenarsi, il freddo ci tiene rintanati in casa e i maglioni nascondono la pancetta. Non disperiamo, però, perché un rimedio esiste e non riguarda né le estenuanti sessioni in palestra, né le rigide diete a base di minestre. Vediamo di cosa si tratta.

Per dimagrire basta ingannare il nostro cervello con questi 3 trucchi geniali

Secondo il Sistema sanitario inglese, l’NHS, basta utilizzare delle piccole strategie. Oggi, però, noi della Redazione vogliamo elencarne solo 3 che crediamo essere le principali e le più efficaci. La prima ha a che fare la dimensione dei piatti su cui mangiamo. Molti non ci crederanno, ma quando si dice che l’occhio vuole la sua parte, in fondo, ci riferiamo anche a questo. Meglio utilizzare piatti piccoli, così da raggirare il nostro cervello che ci farà sentire sazi più velocemente.

La seconda strategia riguarda il supermercato e quindi ciò che compriamo. Attenzione a cosa mettiamo nel carrello, perché saremo sempre tentati. Infatti, è inutile credere di avere una barretta di cioccolata in casa e di ammirarla da lontano senza toccarla mai. È come avere una calamita a 10 metri da noi e pensare di sfuggire alla sua attrazione.

Sacrifici sì, privazione no

Il terzo trucco si discosta dai primi due e dai consigli che siamo soliti ascoltare a proposito di dimagrimento. È vero che si è appena detto di evitare cibi che possano “indurci in tentazione” (ovviamente, ipercalorici), ma non dobbiamo neppure patire la fame. Optare per una dieta equilibrata e bilanciata, ma soprattutto varia, senza privarci di ciò che preferiamo. Se un giorno abbiamo il desiderio di una bella pizza, perché non mangiarla? Basta che non sia ogni giorno e che si mantenga un certo equilibrio. Preferiamo, ad esempio, una pizza margherita o a base di verdure, anziché patatine fritte ed altri ingredienti certamente non troppo leggeri.

Abbiamo scoperto, quindi, che per dimagrire basta ingannare il nostro cervello con questi 3 trucchi geniali. Imbrogliare l’occhio e la mente è un buon metodo per ottenere dei risultati soddisfacenti senza dover cedere alle insipide insalate.