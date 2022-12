Abiti da donna eleganti per le festività, come apparire slanciate con pizzi, paillettes, balze

Le feste e le cene che ci permettono di stare fuori la sera sono le occasioni migliori per socializzare. È necessario avere un abito che ci valorizzi e che ci faccia stare bene, alcuni modelli sono veramente unici e particolari.

Per evidenziare la figura durante una festa o una cena di Natale è necessario attrezzarsi e scegliere abiti che abbiano determinate forme e colori. I vestiti che scendono dritti a tunica non sono solo soluzioni estive ma aiutano a nascondere la pancia anche in inverno. Utilizzare uno spolverino o un capotto pesante ci aiuterà ad affrontare il freddo all’esterno, durante la cena sarà la forma del vestito ad aiutarci.

Dal 2017 sono tornate di moda le minigonne anche in inverno. Sono utili per dare equilibrio al look e slanciare il fisico anche se non eccediamo in altezza. Cerchiamo comunque di valorizzare i nostri punti di forza e aiutiamoci con gli accessori. Le borse formato mignon potrebbe mettere in evidenza la qualità dell’abito che abbiamo scelto e soprattutto il colore.

Modelli adatti per ogni portafoglio

Questo Natale sarà all’insegna della stravaganza. Gli abiti da donna eleganti per le festività saranno ricchi di paillettes e avranno colori insoliti. E se non sono paillettes sono cristalli come quelli scelti da Valentino per accompagnare i mini abiti di colore nero. Il nero ritorna anche nel velluto di Mango, con abiti senza spalline e molto intriganti. Lo spacco laterale e lo scollo a forma di cuore mettono in evidenza le forme slanciando la figura e lasciando senza parole.

Per chi se lo può permettere anche un abito rosso attillato potrebbe valorizzare la figura soprattutto con l’effetto plissettato. Bellissimo il modello di Wolford. Leggermente più costoso l’abito a portafoglio di Sfizio che ha utilizzato le paillettes per dare luminosità a un modello molto glamour. I bottoni sono nascosti e il taglio è arricchito dalle pieghe sul corpino. Un abito midi che ci farà fare un figurone anche alle feste più esclusive.

Abiti da donna eleganti per le festività, i grandi marchi sono fantasiosi e nostalgici

Scolli a cuore, ruches e maxi balze sono presenti negli abiti di dicembre ormai da qualche anno. Le influenze del passato si fanno sentire e anche i tubini neri presentano fiocchi esagerati in perfetto stile anni ottanta. Le pubblicità della Martini e i video di Madonna e Cindy Lauper continuano a essere d’ispirazione. Lo scorso anno Valentino propose un abito con le maniche a sbuffo arricchito da un fiocco macro e da un drappeggio che dava l’effetto portafoglio. Questo tipo di accorgimenti sono formidabili per mettere in evidenza la silhouette e slanciare la figura.

Se con le maniche a sbuffo preferiamo il broccato in tema floreale potremmo cercare tra gli abiti targati Oliva Rose facili da abbinare alle calze e agli accessori intriganti. I vestiti corti in questo caso ottimizzano la scelta favorendo il nostro fisico che verrebbe slanciato più facilmente. Valentino, Chanel e Saint Laurent utilizzano il pizzo per rendere uniche le serate. Maniche a sbuffo o senza maniche, ampio scollo o collo alto, sono i tagli midi a dominare. Ma in questo caso, con tulle e pizzi anche una lunghezza esagerata può andare bene. Questi abiti sono in grado di avvolgere qualunque figura, anche quelle più difficili da valorizzare.