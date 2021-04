Le interminabili giornate di smartworking sono difficili da sopportare. Stare seduti a lungo e non staccare mai lo sguardo dal pc può portare danni fisici e psicologici anche gravi. Per molti il lavoro da casa è una comodità, ma per altri ciò significa che è molto difficile staccare dal lavoro.

Se trascorriamo molte ore davanti al pc e fatichiamo a ritagliarci dei momenti di pausa potremo seguire questo consiglio e aprire questo incredibile sito che ci fa girare il mondo restando seduti in scrivania.

Un sito davvero incredibile

Ognuno ha i propri metodi per staccare e ritagliarsi una pausa dallo studio e dal lavoro. C’è chi fuma una sigaretta, chi ascolta la musica e chi si dedica alla lettura. Ognuno di noi ha metodi diversi, ma spesso il problema è che non c’è abbastanza tempo per fare un’attività di questo genere.

Oggi vogliamo parlare di un sito incredibile che ci dà la possibilità di viaggiare il mondo intero restando comodamente seduti davanti al nostro pc. Si tratta di WindowSnap, un sito che ci mostra la foto della vista dalla finestra di un utente a caso della community.

Se apriamo il sito possiamo avere la vista da una casa nel deserto israeliano, nella foresta amazzonica o da una metropoli asiatica. Oltre alla visuale di queste case potremo godere anche del suono di sottofondo, piacevolmente rilassante.

Un incredibile sito che ci fa girare il mondo restando seduti in scrivania

È anche possibile partecipare al progetto inviando una foto della propria finestra, in modo da arricchire l’archivio del sito. Sarà sufficiente girare un video in alta definizione di ciò che vediamo dalla finestra e inviarlo alla mail che troviamo sul sito.

Un progetto come questo ci da la possibilità di viaggiare con l’immaginazione restando seduti in scrivania e ci mette in contatto con persone lontane da noi.

Consigliamo a tutti di provare, è emozionante potersi affacciare a una finestra di un paese lontano.

Quale sarà la prossima finestra che si aprirà sui nostri schermi?

Approfondimento

Se la voglia di viaggiare è davvero grande e stiamo pensando di organizzare un viaggio possiamo leggere questo articolo ricco di consigli.