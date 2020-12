È probabile che in prossimità del Natale, molti stiano valutando la possibilità di regalare un cucciolo ai propri bambini. La gioia nei loro occhi nel vedere spuntare da una grossa scatola con fiocco una piccola “palla di pelo coccolosa”, sarebbe impagabile.

È però importante essere molto informati circa quello che comporta avere un cucciolo in casa. Bisogna valutare spazi e tempo a disposizione per prendersi cura del nuovo arrivato.

I bimbi vanno educati a relazionarsi con i cuccioli, affinché né loro né il cucciolo si facciano male. Specialmente i primi tempi quindi, la gestione dell’animaletto e della sua relazione con il bambino dovrà essere tutta a cura della mamma e del papà.

Se si desidera un cucciolo che rappresenti un buon compagno di giochi per il bambino, ma al contempo sia meno esigente e più autonomo, certamente si può pensare ad un gatto. Volendo prendere un gattino in famiglia per Natale, il Maine Coon è perfetto per anziani e bambini.

Il Maine Coon, il “gatto cane”

Sono diverse le razze che si prestano bene alla relazione anche con bimbi piccoli e anziani. Uno dei più adatti è sicuramente il Maine Coon, letteralmente “procione del Maine” per la coda grossa e pelosa che ricorda appunto quella di un procione.

Il Maine Coon è il gatto da compagnia più grande che ci sia. I maschi di questa razza possono arrivare a pesare anche 11 kg, le femmine 7 kg. Per questa ragione e per la sua indole bonaria, viene soprannominato “il gatto cane”. È un gatto dall’aspetto elegante e sinuoso, inoltre è piuttosto longevo, vive in media tra i 14 e i 20 anni. Ha un pelo lungo e morbido che occorre spazzolare spesso. Il musetto ricorda quello di una lince per le caratteristiche orecchie larghe e appuntite, con dei graziosi ciuffetti di pelo alle estremità.

Caratteristiche della razza

Ha un carattere molto dolce e affettuoso. Sa essere un giocherellone, quindi un’ottima compagnia per i bimbi, ma non sdegna di stare accoccolato sul divano per farsi accarezzare, accontentando anche i nonni. È un amante dell’acqua per cui non si opporrà ai bagnetti, anzi ne sarà ben felice!

Unico neo, miagola spesso, a suo modo fa conversazione con la famiglia. La sua natura da esploratore lo porta ad arrampicarsi, ma resta comunque un gatto piuttosto quieto.

Si può pensare di acquistargli una cuccia ad albero con tiragraffi, dal quale salire e scendere a suo piacimento per garantirgli un po’ di movimento.

L’aspetto che più di tutti lo rende perfetto per i bambini e anziani è che non è assolutamente aggressivo, quindi non graffia.

Non ci sono più dubbi: per chi ha deciso di adottare un gattino in famiglia per Natale, il Maine Coon è perfetto per anziani e bambini.