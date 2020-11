Tutti gli amanti dei gatti con bambini dovrebbero sapere questa cosa prima di comprare un nuovo felino. Di cosa parliamo? Precisamente di quali sono le razze feline più adatte ai bambini. Iniziamo quindi subito a capire quali sono le razze adatte ai bambini.

I motivi per cui è importante avere un gatto in casa

Chiunque abbia un gatto sa quanto sia importante questa presenza nella loro vita. I piccoli amici a quattro zampe sono capaci, infatti, di regalare momenti indimenticabili ai propri padroni.

Ci sono, però, ulteriori motivi per comprare un piccolo micio al proprio bambino. Crescere con un gatto permette, infatti, di diventare più empatici e responsabili della media. Allontana, inoltre, l’ansia e permette una corretta crescita del piccolo. Esiste però un grande ma. Si sa che i bambini tendono a voler toccare tutto e ad essere a volte un pò dispettosi.

Non tutti i gatti saranno parimenti contenti di queste “attenzioni” e alcuni potrebbero reagire male e stressarsi alla presenza di un bimbo. Nei casi peggiori il bambino potrebbe crescere avendo paura dei gatti e il felino stesso potrebbe ammalarsi.

Questi non sono problemi legati ad una educazione agli animali del bambino, ma propri della natura del piccolo e del gatto stesso. Per questo motivo è estremamente importante scegliere la giusta razza di gatto prima di ritrovarsi con un bimbo arrabbiato e un gatto nervoso.

Le caratteristiche richieste per stare con i bambini sono principalmente tre. Docilità, pazienza, affettuosità e soprattutto un bell’ammontare di pazienza.

Sono tre le razze che rispondono in pieno a queste caratteristiche e sono il “siamese”, il “maine coon” e il “sacro di Birmania”. Inoltre i gatti appartenenti a queste razze sono pieni di energie così da essere in grado di stare affianco ai più piccoli, in tutti quanti i giochi, senza mai stancarsi.

