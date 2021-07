Analizzando le serie storiche dal 1898 ad oggi, si evidenzia che ciclicamente il periodo maggio/ottobre presenta rendimenti inferiori a quelli fra novembre ed aprile. Questa quasi regolarità viene legata al cosiddetto effetto “sell in may”. Per quanto riguarda l’anno in corso, il periodo dal giorno 1 agosto al 30 ottobre dovrebbe portare a un rendimento negativo del 3,75% sui mercati azionari mondiali. Quindi, è attesa una fase ribassista nel periodo considerato e non si esclude una profondità del movimento ancora più accentuata. Inoltre, per il 2021, il massimo annuale dovrebbe formarsi ad inizio agosto ed il minimo a fine dicembre.

Siamo quindi probabilmente agli sgoccioli del rialzo annuale e sono possibili ulteriori strascichi ribassisti fino a buona parte dell’anno 2022.

Un forte ribasso sui mercati azionari fra agosto e ottobre di quest’anno?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 2 luglio.

Quali sono al momento i livelli operativi che faranno iniziare un forte ribasso sui mercati azionari fra agosto e ottobre di quest’anno?

Chiusure settimanali inferiori a

Dax Future

15.257

Eurostoxx Future

4.015

Ftse Mib Future

24.565

S&P 500 Index

4.173.

Come al solito poi di giorno in giorno nel nostro quotidiano punto sui mercati andremo a mantenere il polso della situazione.

Attenzione però, il massimo di agosto di quest’anno potrebbe rappresentare il top per i successivi 12 mesi.



Il ribasso che potrebbe formarsi quindi dovrebbe essere candidato a formare il bottom del decennio 2021/2030. Quindi, se la nostra view si rivelerà corretta, siamo vicini ad una straordinaria occasione di acquisto e questa potrebbe evidenziarsi fra agosto 2021 e agosto 2022.

Quali potrebbero essere i motivi che dovrebbero portare a questo movimento atteso?

Si potrebbe discutere per giorni sui se e sui ma, ma quello che conterà a parer nostro sarà monitorare i livelli di inversione che faranno iniziare o meno il ribasso atteso.

Come al solito si procederà per step.