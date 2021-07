L’estate è ormai entrata nel vivo e tutti coloro che stanno cercando di rimettersi in forma senza poter andare in palestra possono provare a esercitarsi da soli in casa. Ci sono diverse routine giornaliere che possono essere messe in pratica per ottenere dei risultati degni dei migliori personal trainer. A volte bastano solo 10 minuti al giorno, tutti i giorni, per trovare la perfetta forma fisica e scolpire il proprio corpo in vista della prova costume.

Oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa ha messo in moto tutti i suoi Esperti della Redazione Allenamento e Fitness per costruire la routine mattutina da 10 minuti per bruciare grasso e rimettersi in forma. Gli esercizi vanno svolti con molta attenzione, avendo cura di compiere tutti i movimenti correttamente. L’intero circuito deve essere svolto insieme nella sua interezza, per ottenere il massimo dei risultati.

Ecco tutti gli esercizi

Questo circuito può essere fatto ogni giorno, dovunque: non c’è bisogno di palestra né di equipaggiamento, tutto quello che serve è un materassino messo in piano e buona volontà. Ecco, dunque, quali sono tutti gli esercizi del circuito, da effettuare in maniera precisa e costante. Ogni esercizio va ripetuto per 45 secondi, intervallando tra ciascuno di essi 15 secondi di recupero.

Si inizia con degli high knees: palmi aperti verso il basso all’altezza della cintura, corsa sul posto toccando i palmi con le ginocchia.

A seguire, alternare plank sui gomiti e plank sui palmi. Poi halfburpees, avendo cura di trovare il giusto ritmo e senza sforzare la schiena e le braccia.

L’esercizio successivo: stesi sulla schiena, gambe alzate e ginocchia leggermente piegate, si va a toccare le caviglie con la punta delle mani tenendo le gambe ferme e lavorando con gli addominali.

La routine mattutina da 10 minuti per bruciare grasso e rimettersi in forma

Si passa poi a degli squat jump: qui è importante piegare bene le ginocchia, tenere la schiena dritta e non fare salti enormi, bastano dei brevi saltelli controllati.

A seguire, side plank, venti secondi per lato. L’esercizio successivo sono gli affondi alternati: anche qui, importantissimo tenere dritta la schiena e controllare tutto il movimento con attenzione.

Ora, via con i jumping jacks: con le gambe unite e le braccia lungo i fianchi, si esegue un piccolo salto con divaricazione degli arti inferiori, mentre si portano le braccia sopra la testa per finire si esegue di nuovo un piccolo salto per tornare alla stazione di partenza. Importante trovare un buon ritmo.

Gli ultimi due esercizi: lavorare sugli addominali bassi e sui glutei con 45 secondi di sollevamento del bacino e chiudere il circuito con corsa sul posto a calciare i glutei.