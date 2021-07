Ormai lo sappiamo, durante la settimana non abbiamo tempo di cucinare. Tra il lavoro e le faccende domestiche, ecco che arriviamo alle otto di sera e non abbiamo la più pallida idea di cosa mangiare. È proprio per questo motivo che bisogna sapersi organizzare e preparare in anticipo alcune pietanze o condimenti da “tirar fuori” al momento giusto. Oggi, noi della Redazione suggeriremo ai nostri fidati Lettori qualche idea per avere sempre a portata di mano qualcosa di genuino da gustare. Ci riferiamo ad alcuni tipi di pesto che possiamo fare comodamente, e soprattutto velocemente, in casa. Non solo il classico alla genovese, ma altri tipi originali, deliziosi e tutti home made.

Bastano 20 minuti e pochi euro per preparare in casa 5 buonissimi condimenti

Una prima alternativa al classico pesto al basilico è quello al pistacchio. Originario della Sicilia, il pesto di pistacchi è una prelibatezza tutta meridionale che piace in realtà in tutto lo stivale.

La seconda alternativa ha un gusto intenso e deciso, ottimo per gli amanti dei sapori forti. Parliamo del pesto con pomodori secchi e olive nere, da addolcire con un tocco di formaggio spalmabile.

Il terzo tipo vede come protagonista le noci e un ingrediente delizioso: la ricotta.

Il quarto pesto è abbastanza conosciuto, ma possiamo proporlo anche nella variante più digeribile. Parliamo del pesto alla trapanese, da alleggerire semplicemente non aggiungendo l’aglio. Gli ingredienti principali sono le mandorle e il pomodoro, a cui aggiungere qualche foglia di basilico.

L’ultima tipologia è riservata soprattutto a chi ha deciso di mangiare vegano ed è il pesto con pomodorini e tofu, chiamato anche “caglio di semi”.

Procedimento

Bastano 20 minuti e pochi euro per preparare in casa 5 buonissimi condimenti, vediamo brevemente come. In ogni caso, ci serviranno un mortaio ed un pestello di legno, ma è possibile anche utilizzare un semplice frullatore. Sta a noi scegliere le giuste dosi di ingredienti ed eventuali aromi da aggiungere per dare un po’ di sapore in più. Se decidiamo di prepararne in abbondanza per i giorni a venire, consigliamo di riporlo in appositi barattoli da conservare in congelatore. In questo modo, ogni volta che vorremo, basterà rimuoverlo dal freezer qualche ora prima per poi riscaldarlo e metterlo direttamente sulla pasta.

Pochi minuti, un pizzico di originalità ed ecco che i nostri spaghetti saranno buonissimi per il palato e per il nostro benessere.