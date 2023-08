5 segreti per spendere meno per una settimana di vacanza al mare a settembre

Vuoi risparmiare sulla tua prossima vacanza al mare? Ecco 5 segreti che ti aiuteranno a trovare le migliori offerte e a vivere una vacanza indimenticabile senza spendere una fortuna.

È l’anno delle vacanze bollenti, non solo in senso climatico ma anche per i soldi che si spendono per fare qualche giorno di relax, specialmente al mare. Eppure per una settimana di vacanza sulla spiaggia non necessariamente occorre spendere una fortuna. Chi va in vacanza adesso sta già risparmiando rispetto a chi ha fatto la vacanza prima di Ferragosto. A fine agosto o inizio settembre ovunque i prezzi sono minori. Adottando altri piccoli trucchi si potrà risparmiare molto alla fine della vacanza senza rinunciare al confort e alla qualità.

5 segreti per spendere meno per una settimana di vacanza: sfruttiamo la tecnologia

Una delle migliori cose che puoi fare per risparmiare sulla tua vacanza al mare è scegliere una piattaforma aggregatrice di offerte. Queste piattaforme ti permettono di confrontare i prezzi di diversi hotel, appartamenti e altre strutture ricettive in una sola volta. In questo modo puoi trovare la migliore offerta per le tue esigenze e il tuo budget. Quindi non affidarti ad una sola app o sito di promozione di strutture turistiche, ma affidati a quelle che raccolgo le offerte di più strutture e le confrontano.

Secondo suggerimento: contratta direttamente con l’albergo

Anche se hai trovato un’offerta interessante su una piattaforma aggregatrice di offerte, non perdere l’occasione di contrattare direttamente con l’albergo. Spesso gli hotel sono disposti a offrire sconti ai clienti che prenotano direttamente con loro. Anche perché se prenoti direttamente non devono pagare la commissione alla piattaforma. Quindi possono utilizzare parte della commissione non pagata per farti uno sconto. Non aver paura di chiedere un prezzo migliore, soprattutto se viaggi durante la bassa stagione.

Terzo segreto: verifica la convenienza tra mezza pensione e pensione completa

Per risparmiare si potrebbe pensare di prenotare solo il pernottamento, per poi arrangiarsi fuori per i pasti. Ma una cena e un panino a pranzo fuori, potrebbero costare di più della mezza pensione o della pensione completa. Il piccolo sovrapprezzo per uno o due pasti in albergo potrebbe costare meno che mangiare al ristorante o al bar. Per scoprirlo fatti fare un preventivo per la mezza pensione e la pensione e calcola quanto spenderesti a fare i pasti fuori.

Trucco 4: non fermarti a prenotare al primo stabilimento balneare, ma contratta

Sdraio ed ombrellone sono una spesa rilevante della vacanza al mare. A meno che tu non decida di passare la giornata su una spiaggia libera, dovrai prenotare in uno stabilimento balneare. Non fermarti a prenotare al primo che incontri, magari quello vicino all’albergo. Se puoi, chiedi a più bagni e contratta. I gestori saranno ben contenti di applicarti uno sconto rispetto al vicino, specialmente a settembre con gli stabilimenti mezzi vuoti. Si può ottenere uno sconto anche del 20/30%.

Suggerimento 5: altre idee per risparmiare nella vacanza al mare

Il quinto dei 5 segreti per spendere meno, riguarda alcune idee che possono essere applicate quando si decide di fare una vacanza ovunque si vada. Se puoi, scegli la bassa stagione per viaggiare e prenota la tua vacanza con largo anticipo. Evita di prenotare voli e hotel durante i fine settimana, quando le tariffe salgono. Prima di prenotare, se non ha una meta esatta da visitare, cerca eventuali sconti o promozioni e magari scegli località che sono fuori stagione. Per esempio la montagna d’estate e il mare nelle mezze stagioni. Vicino all’Italia a settembre molte località di mare hanno una temperatura ideale per una vacanza.