Umidità in casa e in macchina? Bastano pochi euro e un solo prodotto utile per tanti scopi

Cosa fare per togliere l'umidità in casa e in macchina-Foto da pixabay.com

Abitiamo in case confortevoli e usiamo molti prodotti per mantenerle pulite. A volte in certe zone potrebbero manifestarsi dei problemi. In particolare stanze poco frequentate o mobili presentano un po’ di umidità e sentiamo nell’aria un cattivo odore. Possiamo provare a contrastare il problema con un prodotto semplice e che costa poco.

Teniamo alla pulizia dei nostri spazi e ogni mese acquistiamo tanti prodotti. Sgrassatore, detersivo per i piatti, per il bucato e magari l’anticalcare li teniamo in casa pronti all’uso.

A causa di scarsa aerazione o per la posizione dell’abitazione, si può verificare un fenomeno fastidioso in qualche zona. Parliamo dell’umidità. Si può notare a volte negli sgabuzzini e pure negli armadi, dove riponiamo qualcosa che non serve spesso.

Per pulire a fondo ci sono tanti metodi, ma come facciamo a contrastare l’umidità?

Se il problema è in spazi chiusi, potremmo avere in casa già qualcosa di utile. In caso contrario, basterà spendere pochi soldi.

Umidità in casa e in macchina? Bastano pochi euro per evitarla

Il prodotto che ci servirebbe per contrastare umidità o cattivi odori è la lettiera per gatti. Se abbiamo in casa questo tenero animale sappiamo quanto è importante la cassetta per i suoi bisogni. Scegliamo la sabbietta con cura per assorbire la sua pipì. Ce ne sono anche antiodore e profumate.

Per quanto riguarda la composizione, si trovano lettiere in argilla, bentonite, cristalli di silice e anche fatte con scarti della lavorazione di cereali ecc. Il costo è molto contenuto. Troviamo ad esempio da Moby Dick a 4 euro la lettiera Sanicat all’aloe da 4 litri. Da Caddy’s la Petup da 5 kg costa 2,60 euro. Poi su Amazon tra le altre c’è quella della GNCPets da 5 kg a 4,35 euro. Questi sono solo alcuni esempi. Come possiamo usarla?

Come usare questo rimedio economico

Quando laviamo il bucato a volte perdiamo dei calzini. Prendiamone uno spaiato e riempiamolo con un po’ di lettiera. Assicuriamoci che abbia un alto potere assorbente. Annodiamo e sistemiamo alcuni calzini nell’armadio. Per profumarlo, mescoliamo del talco o poche gocce di olio essenziale.

Per quanto riguarda il ripostiglio o piccole stanze, con pochi euro compriamo una scatola di plastica con la vaschetta forata. Si trova in molti negozi di casalinghi e di detersivi. Riempiamo il recipiente superiore e posizioniamo il tutto a terra in un angolo.

Se in auto, poi, si forma di solito della condensa, sfruttiamo anche lì i calzini con la sabbietta. Potremmo mettere questo rimedio sotto i sedili, sul portapacchi o sopra il cruscotto.

Infine, per affrettare l’asciugatura delle scarpe da ginnastica dopo averle lavate, inseriamo dei fogli di carta da cucina con dentro un po’ di lettiera. Ripieghiamo bene, mettiamo, all’interno delle calzature e lasciamo agire per qualche ora.

Umidità in casa e in macchina? Bastano pochi euro per contrastare questo fastidioso problema.

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con i marchi indicati nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)