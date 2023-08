Come conservare le scarpe in una casa piccola? Con queste semplici soluzioni spendiamo pochi euro

Come conservare le scarpe in una casa piccola-proiezionidiborsa.it

Ormai le scarpe sono diventate non solo un accessorio necessario ma qualcosa da sfoggiare. C’è anche chi colleziona calzature di ogni tipo. Si trovano in vendita sandali gioiello, décolleté di grandi stilisti, ma anche ciabattine da mare. A casa però lo spazio sembra sempre poco per conservare tutti i nostri acquisti. Ci possono quindi servire delle semplici soluzioni.

L’aumentato benessere porta molti a fare più acquisti del necessario. Compriamo quindi a volte più cibo e anche oggetti di vario tipo. I negozi di abbigliamento e delle calzature sono tra i preferiti quando si va a fare shopping. In particolare le scarpe da donna sono quelle più fantasiose, colorate e ne esistono di tanti tipi per mille occasioni. A casa però spesso lo spazio è ridotto e via via le scatole con sneakers, mules e stivali le troviamo un po’ sparse ovunque.

Come conservare le scarpe in una casa piccola

In base alla conformazione del nostro appartamento si potrebbe avere uno sgabuzzino a disposizione. Oltre a riporvi scale e aspirapolvere inseriamo una scarpiera. Ce ne sono di verticali con antina apribile che occupano pochi centimetri di profondità. Un’altra soluzione sarebbe quella di sfruttare un sottoscala. Possiamo impilare delle belle scatole colorate. Dentro inseriremo dei sacchetti di cotone con le scarpe da conservare. Altrimenti, spendendo qualche euro in più, faremo costruire dei mobiletti su misura.

Dentro gli armadi possiamo inserire le nostre scatole, ma risparmiamo spazio in un altro modo. Compriamo degli appendini con tasche in stoffa. Qui inseriremo le nostre calzature preferite. Ce ne sono anche con tasche a file orizzontali da appendere a porte o ante.

Altre idee salvaspazio

Se abbiamo un piccolo ingresso, utilizziamo lo spazio per una cassapanca. Sarà utile sia per contenere le scarpe che per sederci quando dovremo indossarle. Inoltre, potremo poggiarvi le borsette o il cappello. La cassapanca può servire anche nella camera da letto. A proposito, se dobbiamo cambiare la rete metallica o con doghe, non buttiamo quella vecchia. Dopo averla ben pulita potremmo usarla in verticale per appendervi le scarpe col tacco.

Abbiamo quindi scoperto come conservare le scarpe in una casa piccola. Per sistemarle in modo più agevole possiamo comunque vendere quelle vecchie e che non ci piacciono più sia on line che nei mercatini dell’usato. Bisognerebbe pensare anche ad altri aspetti. Oltre alla pulizia, badiamo alla forma e all’umidità delle calzature. Ad esempio, inseriamo nelle scarpe da ginnastica del bicarbonato e anche dei fogli di carta. Negli stivali potrebbero rivelarsi utili dei rotoli di cartone di carta da cucina.

Lettura consigliata

Dormire in giardino sotto le stelle freschi in estate è possibile con queste idee di arredamento