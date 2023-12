Ultimi giorni per i mercati del 2023: uno sguardo al breve e lungo termine

Oggi tutti i mercati azionari internazionali, dopo la pausa festiva, sono tornati alle contrattazione. Ieri solo Wall Street era aperta ed ha segnato un rendimento positivo. Solitamente in contesti similari i volumi di contrattazione tendono a rimanere bassi e la stessa volatilità è molto bassa. Cìè interesse a rimanere tutto tranquillo per poi riposizionarsi solitamente dopo il 6 gennaio. Ed è proprio questa data che noi definiamo come inizio dell’anno di contrattazione e come setup statico. Intorno ad essa, il mese di gennaio inizia a prendere forma e lo stesso primo trimestre. Ultimi giorni per i mercati del 2023: quali attese?

Uno sguardo al breve e lungo termine

Alle ore 15:30 della seduta di contrattazione del giorno 27 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.907

Eurostoxx Future

4.562

Ftse Mib Future

30.600

S&P500

4.776.

Fino a questo venerdì non vediamo problemi, infatti riteniamo che le probabilità continuinio a essere al rialzo. Anni di straordinari rialzi come questo tendono a chiudere sui massimi e a continuare a salire fino al 6 gennaio. Come scritto prima, poi intorno a questa data si iniziano a definire gli scenari ulteriori.

Per quanto riguarda il lungo termine, ovvero i prossimi 12 mesi, le serie storiche dal 1898 ad oggi e ogni volta che si è “verificato” il quarto anno del decennio con il quarto anno del ciclo presidenziale, il mese di gennaio è stato nell’80% dei casi negativo, e questa scia si è protratta fino al mese di maggio. Da gennaio a maggio si potrebbe assistere a una fase laterale ribassista. Attenzione, non proiettiamo ribassi superiori al 10/12% nel corso dei prossimi 12 mesi, mentre la massima escursione al rialzo viene proiettata del 15% per i mercati americani (gli altri sono correlati al 76%).

Ultimi giorni per i mercati del 2023: i livelli operativi

Il trend rimarrà rialzista se le chiusure di questa settimana saranno superiori a:

Dax Future

16.795

Eurostoxx Future

4.530

Ftse Mib Future

30.265

S&P500

4.695.

