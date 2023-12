Ultimi giorni per i mercati azionari del 2023: quando ci sarà un forte ribasso?

Se volessimo descrivere in poche parole quello che è accaduto negli ultimi mesi non potremmo che dire che il 2023 è stato un anno davvero straordinario. Un anno dove tutte le previsioni (quasi tutte) proiettavano ribassi a doppia cifra, recessione e momenti davvero pessimi per l’azionario. Poi è accaduto il contrario. E oggi, tutti quasi tutti, influenzati da quello che ha lasciato intendere la FED nell’ultimo meeting ritengono che i tassi di interesse scenderanno nel corso dei prossimi mesi. Sarà così? Lo vedremo e capiremo poi di volta in volta quando verranno pubblicati i dati macroeconomici contingenti e predittivi. Forse anche le Banche centrali, come hanno fatto negli ultimi mesi per l’inflazione, tassi e recessione, aggiusteranno il tiro in coso d’opera e si mostreranno più prudenti nel fare previsioni. Oggi le variabili in gioco sono ancora tante, dalla guerra in Israele a quella in Ucraina e ci sono ancora possibili focolai di inflazione come ammesso dalla stessa BCE. Sono questi gli ultimi giorni per i mercati azionari del 2023: cosa accadrà da ora in poi?

La tendenza dei grafici

Oltre che a leggere i prezzi attraverso degli algoritmi che mediano le serie storiche, tenendo conto dei criteri dell’analisi tecnica classica, ravvisiamo una tendenza positiva su base mensile dei listini azionari riportati in questi paragrafi.

Questo pattern verrebbe interrotto da un ritorno sotto i minimi segnati nel mese di ottobre. Questo per i prossimi 12 mesi sarà lo spartiacque fra tendenza di lungo termine al rialzo e al ribasso, perchè andrebbe a interrompere la sequenza di minimi e massimi crescenti.

Lo studio delle serie storiche ci fa ritenere che la tendenza di lungo potrebbe rimanere rialzista fino a buona parte del 2027. Fra quest’anno e il successivo (il 2028), il nostro percorso campione decennale proietta un ribasso anche superiore al 30%.

Vedremo poi cosa accadrà.

Ultimi giorni per i mercati azionari del 2023: il breve termine

Alle ore 15:31 della seduta di contrattazione del giorno 20 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.924

Eurostoxx Future

4.565

Ftse Mib Future

30.490

S&P500

4.759,58.

Il ritracciamento odierno intraday dovrebbe avere le ore contate. Ci saranno ancora alti e bassi ma non vediamo pericoli fino al 31 dicembre/6 gennaio. Poi dovrebbe venire un ribasso per almeno un mese.

