Ma che Rolex, fa impallidire il costo dell’orologio che volevano rubare al pilota della Ferrari Sainz

Carlos Sainz, pilota della Ferrari, dopo il Gran premio di Monza, ha rischiato a Milano il furto di un orologio dal costo esorbitante. Eppure quello non era tra gli orologi più costosi al Mondo.

La sera del 3 settembre, a Milano Carlos Sainz, pilota della Ferrari, è stato vittima di un tentativo di furto da parte di due malviventi che hanno cercato di strappargli l’orologio dal polso. Si tratta di un Richard Mille RM 67-02 modello Alexander Zverev un orologio costosissimo, ma non è uno degli orologi più costosi al Mondo, altri modelli sfiorano cifre da capogiro. Ma perché questo orologio vale così tanto? E quali sono gli altri orologi che raggiungono cifre astronomiche?

Ma che Rolex, fa impallidire il costo di alcuni orologi davvero esclusivi

Quando pensiamo a un orologio da polso costoso ci viene in mente il Rolex. Qualcuno più esperto potrebbe pensare a un Patek Philippe o ad un Audemars Piguet. Questi sono alcuni dei nomi più conosciuti dal grande pubblico quando si parla di orologi di lusso. Sappiamo che un Rolex, un Patek Philippe o un Vacheron Constantine possono valere anche decine di migliaia di euro.

Eppure queste case non producono gli orologi più costosi al Mondo. Infatti, ci sono altre case orologiere che realizzano pezzi unici o limitati, con materiali pregiati e complicazioni meccaniche straordinarie. Questi modelli, che non sono creati per il mercato di massa, anche se di lusso, possono superare anche il milione di euro. Questi orologi sono veri e propri capolavori di ingegneria e arte, che richiedono anni di lavoro e una grande maestria artigianale.

Perché l’orologio di Sainz costa 300.000 euro

L’orologio di Sainz fa parte di questa categoria di orologi eccezionali. Si tratta di un modello Richard Mille. L’orologio è leggerissimo e ha la cassa in carbonio e cinturino rosso. Ma che Rolex, fa impallidire il valore stimato di questo modello, che è di 300.000 euro. Sainz lo ha indossato per tutto il fine settimana monzese.

La cifra di 300.000 euro può sembrare pazzesca per un orologio, eppure non è neanche la più alta. I modelli Richard Mille a volta sfiorano cifre pazzesche. Per esempio un modello Rafael Nadal RM 35 può valere anche 500.000 euro. Invece il Tourbillon Rafael Nadal RM 27, si trova in vendita a oltre 1.300.000 euro.

Un orologio può essere anche un investimento

Il tentativo di furto dell’orologio a Sainz ha messo in evidenza il fascino e il valore degli orologi più costosi al Mondo. Si tratta di oggetti che non sono solo strumenti per misurare il tempo, ma anche espressioni di stile, personalità e passione. Ogni orologio ha una storia da raccontare, una tecnologia da ammirare e una bellezza da apprezzare. Gli orologi più costosi al Mondo sono opere d’arte che sfidano il tempo e le mode. E a volte possono essere anche un investimento. Infatti alcuni modelli più di altri hanno maggiori probabilità di aumento del valore nel tempo.