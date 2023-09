Tutti vogliono il cappotto lungo di H&M a 35,99 euro, come abbinarlo più 2 capi autunnali in sconto a 8,99 euro

Cerchi capi alla moda a prezzi scontati? Ecco l’imperdibile ed economico cappotto a doppio petto alla moda che sta bene a tutte e 2 occasioni a meno di 9 euro che spopolano su H&M.

Le temperature ancora sono clementi e non è arrivato il tempo di fare il cambio di stagione invernale, probabilmente dovremo aspettare qualche altra settimana. È anche vero che il caldo non è più asfissiante come in estate e la sera quella fresca brezza impone di coprirsi. È tempo di rispolverare giacche e giubbini e qualche cappotto più pesante, perfetto per non sentire freddo. Curiosando sul web, e osservando le sfilate, è chiaro quai saranno le tendenze da seguire per essere alla moda ed avere un look favoloso. Chiara Ferragni ha postato delle foto suggerendo quale sarà la giacca che spopolerà in autunno e inverno. L’influencer indossava dei semplici jeans a vita alta, una camicia bianca annodata in vita ed una bellissima giacca, tipo bomber, con stampa tartan. L’indumento stile college è di Tommy Hilfiger ed è proposto ad un costo che supera i 400 euro, cifra abbastanza dispendiosa.

Tutti vogliono il cappotto lungo di H&M a 59,99 euro, un evergreen senza tempo adatto a tutte

C’è un altro must che non può mancare nel nostro guardaroba, un capo senza tempo che sta bene a tutte, da indossare a qualsiasi età. Ritorna il classico cappotto lungo a doppio petto, con linee essenziali, monocromatico, avvolgente e caldo, ideale per la stagione autunnale, invernale e primaverile. Spopola quello meno aderente e tendente all’oversize, lungo fino al ginocchio, pratico e chic contemporaneamente, adatto per occasioni formali ed anche casual.

Se vogliamo approfittare di qualche imperdibile occasione, potremmo scegliere quello in tessuto, con tasche davanti, proposto da una nota catena d’abbigliamento. Costa pochissimo, per questo tutti vogliono il cappotto lungo di H&M a 35,99 euro, scontato del 40%. Possiamo comodamente ordinarlo sul sito ufficiale di H&M, controllando prima la taglia. La fodera è in tessuto di poliestere riciclato, misto a lana, ha uno spacco dietro e dei semplici bottoni neri. Possiamo indossarlo sopra un elegante abito da sera, corto o lungo, delle eleganti scarpe con il tacco, oppure con jeans e scarpe da tennis. Si adatta bene a tailleur gonna o pantalone, leggings e stivaletto, e perché no anche con una gonna lunga gipsy.

Occasioni imperdibili

Ci sono altri 2 capi di tendenza che potremmo acquistare online ad un prezzo incredibile, sono scontati entrambi del 40% e costano 8,99 euro. Il primo è un abito corto e aderente con colletto a lupetto, realizzato in morbido jersey di cotone. Ha un piccolo spacco davanti ed è nero, un capo versatile che possiamo indossare anche con un maxi-cardigan, per nascondere i rotoli in eccesso. Approfittiamo dello sconto per comprare il comodo pullover corto in maglia a coste, verde chiaro, con maniche voluminose. Potremo indossarlo con dei denim, regolari o a palazzo, oppure sopra abiti casual, un indumento immancabile semplice e di tendenza.