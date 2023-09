Quanto costa una notte al Grand Hotel di Rimini, candidata come capitale della Cultura 2026

Rimini avrebbe da poco esposto la propria candidatura in qualità di capitale italiana della Cultura per il 2026. Ne approfittiamo per esaminarla da vicino, svelando i costi del soggiorno nell’albergo più esclusivo della città.

Rimini è la città del mare e del divertimento. I giovani si ritrovano qui ogni estate, per fare il bagno e divertirsi nei tanti locali. La movida e il turismo non mancano, così come gli alberghi ad accoglierlo. Uno dei più in vista è sicuramente il Grand Hotel. Questa struttura ha un passato che la rende fiera di aver ospitato uno dei maggiori registi italiani: Federico Fellini. Si dice che l’artista si fermasse proprio qui, di ritorno da Roma. Proprio a lui si dedicherebbero alcuni servizi presenti in questo posto di assoluto lusso. Ma quanto costa una notte al Grand Hotel di Rimini? Scopriamo le tariffe.

Le camere e i servizi

Dal sito ufficiale si può leggere come il Grand Hotel sia uno dei simboli della Dolce Vita che Fellini ha rappresentato sul grande schermo. Questo elegantissimo cinque stelle è in grado di offrire fascino e tradizione, circondati da un’atmosfera preziosa. A colpire prima di ogni altro elemento è la facciata in stile Liberty, che guarda dritta verso il mare. Una volta giunti all’interno ci aspettano spaziosi saloni e un arredo a dir poco raffinato. Autentici pezzi veneziani e francesi, risalenti al XVIII secolo, compongono e abbelliscono le stanze. A completare ulteriormente l’opera ci sono pregiati marmi e lampadari di Murano.

Nel perimetro dell’hotel ci sono ben 172 camere, distribuite sia nell’edificio che presso la Residenza Parco Fellini. Per il soggiorno si può scegliere tra diverse tipologie come Executive, Superior e Junior suite. La cucina è di alta qualità e offre prodotti freschi, provenienti dalla fattoria.

A impreziosire la visita c’è poi la Dolce Vita Spa. Qui ci si potrà rilassare totalmente, immersi nella piscina riscaldata remineralizzata. In alternativa, ci si può depurare all’interno di sauna e bagno turco, o rigenerare la pelle grazie a specifici trattamenti per viso e corpo.

Quanto costa una notte al Grand Hotel di Rimini: ecco i prezzi delle camere

Le tariffe per soggiornare al Grand Hotel variano in base a fattori come periodo e stanza scelta. Ipotizzando un pernottamento a metà ottobre, scopriremmo interessanti proposte sul sito di Booking. Oggigiorno, infatti, il prezzo per due di una notte in una camera Executive matrimoniale è di 189 euro. Per una Deluxe, invece, il costo lieviterebbe fino a 290 euro. Infine, per una camera familiare dotata di due letti singoli e un matrimoniale large si spenderebbero 341 euro.