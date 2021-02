Moltissimi sono alla ricerca di un compagno a quattro zampe capace di vivere bene in appartamento, sapendo al contempo anche fare la guardia. Purtroppo, i cani dediti a questo compito sono spesso di grande dimensioni, cosa che li rende incapaci di vivere dentro casa. Per questo motivo oggi analizzeremo le caratteristiche dello schnauzer nano.

Un piccolo amico a quattro zampe da appartamento

La presenza della tipologia media e gigante dello schnauzer è bena attestata nella Germania del 1500. In quel periodo questi animali domestici venivano spesso utilizzati per accompagnare i nobili a cavallo per difenderli da possibili attacchi banditeschi.

La volontà degli appassionati di poter ospitare questo cane coraggioso all’interno delle proprie case portò, intorno al 1800, alla creazione di una variante nana.

Quest’ultima condivide con i propri “fratelli maggiori” tutte le caratteristiche tipiche della famiglia, incluso un bel caratterino determinato. Si tratta, infatti, di un cane dalla corporatura robusta e dalla muscolatura atletica.

A distinguerlo dalle altre razze canine vi sono dei caratteristici “baffi”, delle sopracciglia molto folte e un pelo particolarmente ruvido. Quest’ultimo ha necessità di particolari cure, in quanto deve essere sottoposto alla pratica dello stripping.

Perché tutti stanno scegliendo questo cane da appartamento per fare la guardia

Lo schnauzer nano rappresenta la scelta giusta per tutti i padroni alle prime armi che non hanno a disposizione un giardino. La sua stazza contenuta gli permette, infatti, di adattarsi agevolmente alla vita in appartamento. A patto che lo si porti almeno una volta al giorno a passeggiare.

Intelligentissimo e obbediente, è un cane facilissimo da addestrare anche per chi non ha esperienza in materia. In casa si dimostra fedelissimo e leale alla propria famiglia e particolarmente attento ai più piccoli. Infatti, il suo carattere dolce e pacato lo rende perfetto per stare con i bambini, di cui diventerà facilmente il miglior compagno di giochi.

Ma sono le caratteristiche da cane da guardia in miniatura che rendono lo schnauzer nano veramente speciale. Questo piccolo e gentile amico a quattro zampe è capace infatti di avvisare i propri padroni nel caso qualche malintenzionato entri in casa senza permesso. In questo caso si trasformerà in un indomito combattente, capace di lottare fino alla morte per proteggere la sua famiglia umana. Ed è proprio questo il motivo per cui tutti stanno scegliendo questo cane da appartamento per fare la guardia.